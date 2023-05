“Eres lo que necesito y soy lo que necesitas”: Alan Pulido publica misteriosa frase para… ¿volver a Chivas?

Alan Pulido, el último líder de goleo individual de la Liga MX que tuvo Chivas, sacudió la imaginación de los Chivahermanos con una publicación misteriosa en redes sociales que, de inmediato, los hizo pensar que estaría buscando regresar al equipo tapatío.

Es importante recordar la importancia que tuvo Pulido en la institución rojiblanca, ya que fue su último gran goleador; de hecho, antes de partir a la MLS para integrarse al Sporting Kansas City, fue reconocido como el máximo anotador del fútbol mexicano en el Apertura 2019; sin embargo, el éxito individual lo llevó al extranjero y aterrizó en la liga estadounidense, donde por ahora no vive un gran momento, debido a que no tiene muchas oportunidades de jugar y, cuando las ha tenido, no ha demostrado el talento que lo volvió tan popular en Chivas.

Este momento oscuro que vive en su equipo actual, abre las posibilidades de que el artillero pueda emigrar y uno de sus destinos probables serían las Chivas, con quien tuvo una comunión grande con sus compañeros y con la afición. Por si fuera poco, la publicación que hizo en un historia de Instagram amplificó este tema y esperanzó a los seguidores rojiblancos, justo en plena euforia de haber alcanzado la final del Clausura 2023.

“Porque tú eres lo que yo necesito, pero también yo soy lo que tú necesitas”, escribió con letras blancas sobre un fondo negro. Esto de inmediato puso a volar la imaginación de todos los que lo quieren ver de regreso y empezaron a soñar con su vuelta, debido a que desde su partida el equipo ha sufrido para encontrar a un “9”. Por momentos parecía que lo tenían en José Juan Macías, pero él ahora está lesionado y no podrá participar en el próximo torneo, por lo que Pulido podría ser una buena incorporación si retoma el nivel que tenía cuando se fue.

🚨Alan Pulido lanza indirecta a Chivas en su cuenta de Instagram🚨 pic.twitter.com/9fJY2xxGiW — GONZALOVIĆ (@Diosgroserito) May 19, 2023

Es cierto que “Puligol”, como era conocido en México estuvo prácticamente todo el 2022 fuera de actividad debido a una lesión en la rodilla izquierda, incluso se perdió el Mundial de Qatar 2022, pero hace unos meses volvió a las canchas y está buscando ganarse un lugar en el cuadro titular del Sporting Kansas City.

Por su parte, las Chivas de Guadalajara disputarán el título de la Liga MX esta semana, cuando visiten a los Tigres este jueves en el duelo de ida y los reciban el domingo en el Estadio Akron para disputar los últimos 90 minutos del Torneo Clausura 2023.

Sigue leyendo:

· Alan Pulido quiere volver a la Selección Mexicana: “En mi mente está regresar al Tri”

· ¿Cuándo se juega y dónde podrás ver la final de la Liga MX entre Chivas y Tigres?

· Alan Pulido defiende a Messi de los ataques del Canelo Álvarez