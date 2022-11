Otro mexicano a favor del 10 argentino: Alan Pulido defiende a Lionel Messi de los ataques del Canelo Álvarez

Alan Pulido se sumó al listado de jugadores mexicanos que han explicado al Canelo Álvarez que Messi no es culpable de “pisar” la camiseta mexicana, tal y como él piensa, al punto de que ha amenazado al astro argentino por el hecho.

Primero fue Miguel Layún, luego Andrés Guardado y ahora es Alan Pulido, otro exjugador del Tri, quien ha tratado de hacerle ver al pugilista que esa práctica que se ve en el video es algo normal en los vestidores al final de los partidos.

Aunque el delantero del Sporting Kansas City no mencionó directamente a Saúl Álvarez, es un hecho que se refiere a él y a toda la polémica que se desató con sus comentarios.

“Dejen de querer inventar noticias baratas y hacer polémica en algo que no tiene sentido, Messi no patea ni pisa ninguna playera de la Selección Mexicana, para los que no saben mucho de fútbol, eso es normal en un vestidor, se ve claramente que se quiere quitar el tachón”, escribió en sus redes sociales.

Dejen de querer inventar noticias baratas y hacer polémica en algo que no tiene sentido, Messi no patea ni pisa ninguna playera de la Seleccion mexicana, para los que no saben mucho de fútbol, eso es normal en un vestidor, se ve claramente que se quiere quitar el tachón 🤷🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ — PULIDO 9️⃣ #AP9 (@alanpulido) November 28, 2022

Al igual que las publicaciones del Canelo, la de “Puligol” también dividió opiniones, ya que hubo quien estuvo de acuerdo con él y calificó al Canelo de ignorante en temas futbolísticos, pero también le comentaron personas que manifestaron su desacuerdo, incluso hubo quienes le recordaron y echaron en cara el episodio de su presunto secuestro, en el que dijo que luchó contra quienes lo tenían cautivos y logró arrebatarles un celular para pedir auxilio y ser liberado, por aquello de las “noticias baratas”.

Alan Pulido: “Dejen de querer inventar noticias baratas y hacer polémica en algo que no tiene sentido”.



Also Alan Pulido: pic.twitter.com/XWIbslNg2u— Paco (@pacohoyos__) November 28, 2022

También puede interesarte:

Andrés Guardado se pone del lado de Messi tras la amenaza que le envió el Canelo Álvarez

Miguel Layún defiende a Lionel Messi en la polémica con el Canelo Álvarez

“Si me pega, va preso”: Kun Agüero habla sobre la amenaza del Canelo en transmisión en vivo