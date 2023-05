Futbolista Alisha Lehmann se muestra preocupada por los comentarios machistas que recibe en redes sociales

Alisha Lehmann es una de las futbolistas más famosas en redes sociales en la actualidad. Por esta razón recibe todo tipo de comentarios y aseguró sentirse preocupada ante mensajes machistas que recibe a diario a través de las plataformas digitales.

Ante esa realidad decidió hablar con su familia y así evitarles disgustos por esta situación. La jugadora suiza que milita en Aston Villa recibe miles de cumplidos a diario pero también confesó recibir comentarios no tan positivos.

Alisha Lehmann con los colores del Aston Villa (Foto: Gareth Copley – Getty)

“Siempre hay gente que no apoya el fútbol femenino porque piensa que es un deporte de hombres. Muchas veces la gente dice: las mujeres no pueden jugar al fútbol, deberían estar en la cocina“, declaró la futbolista a Sky Sports.

Alisha Lehmann cuenta con 13.1 millones de seguidores en su cuenta Instagram y también tiene millones de fanáticos en Tik Tok.

Alisha Lehmann en juego del Aston Villa contra el Manchester United (Foto: Naomi Baker – Getty)

“No es algo agradable porque entrenamos muy duro todos los días, pero me da más fuerza. Simplemente están aburridos en la vida, no creo que la gente se pare frente a nuestras futbolistas y diga: “No puedes jugar“, reiteró.

Además de jugar en el Aston Villa, Alisha Lehmann tuvo un breve paso por el Everton y además forma parte de la Selección Femenina de Suiza.

