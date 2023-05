El FC Barcelona está con Vinícius Jr: Frenkie de Jong aplaude el gesto de Raphinha en apoyo al futbolista brasileño del Real Madrid

Frenkie de Jong, centrocampista del Barcelona, afirmó este martes que el mensaje que lució Raphinha durante el choque ante el Valladolid en apoyo al también brasileño del Real Madrid Vinícius “está bien”, y dejó claro que “el racismo tiene que acabar”. 🙏🏾🖤 RAPHINHA 🙏🏾🖤 pic.twitter.com/5M4cBU4Rjd — Vini Jr. (@vinijr) May 23, 2023

El jugador neerlandés reconoció que no sabía que su compañero tenía la intención de lucir en su camiseta un mensaje para apoyar a Vinícius, que recibió insultos racistas durante el choque ante el Valencia del pasado fin de semana: “No lo sabía. Por lo menos yo no. Creo que está bien este mensaje. El racismo ya tiene que acabar”, dijo.

También habló sobre el partido ante el Valladolid, que derrotó al Barcelona 3-1: “Ellos lo han hecho bien. Enhorabuena para ellos, pero nos tenemos que mirar a nosotros mismos y no hemos hecho lo suficiente”.

Por último, se mostró contento haber portado por primera vez desde que llegó al Barcelona el brazalete de capitán: “Un gran orgullo porque siempre he soñado jugar en el Barcelona y tener el brazalete. Me siento orgulloso de eso”, insistió. "Racists, out of football."



Barcelona and Valladolid players alongside match officials pose with this banner before their LaLiga match. pic.twitter.com/fUCbPBNwMU— ESPN FC (@ESPNFC) May 23, 2023

