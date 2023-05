Floyd Mayweather asombró a todos sus seguidores al mostrar impactante colección de autos llena de lujos

Foto: Harry How / Getty Images

Floyd Mayweather dejó ver porqué es conocido como “The Money”, pues gracias a las redes sociales demostró todos los lujos que posee tras una productiva cosecha realizada en el mundo del boxeo. Gracias a un video difundido en Instagram, Mayweather dejó ver una gran colección de autos en donde se puede ver las marcas más lujosas y caras del mercado.

Con casi 30 millones de seguidores en dicha red social, Mayweather utilizó la plataforma para mostrar una espectacular colección de autos en su casa de Los Ángeles. Lo curioso, es que todos tienen una característica que los hace similares; todos son de color negro.

“En esta propiedad en particular hay 17 coches en un garage de 30 coches. Los otros dos garages tienen 5 coches cada uno”, explicó ‘Money’ de 46 años en redes sociales. Además, reveló que se prepara para una nueva exhibición el próximo 11 de junio. “Me gusta llamarlo May Theft Auto“, describió en su cuenta de Instagram, rodeado de autos lujosos de marcas como Ferrari, Rolls Royce y Lamborghini.

La publicación tiene más de medio millón de likes, por lo que se puede ver como muchos de los seguidores de Mayweather disfruta de los lujos y vehículos que posee el boxeador con un récord intacto dentro del deporte.

Mayweather, con 50 victorias, cosechó una fortuna de poco más de mil millones de dólares, de acuerdo con la información revelada por Celebrity Net Worth. Como resultado, Floyd se convirtió en el boxeador más rico del planeta, además, también es el quinto deportista en superar los mil millones de billetes verdes.

