Riqui Puig emuló una legendaria celebración de Lionel Messi en la victoria de Los Angeles Galaxy

Riqui Puig, que metió un golazo para el LA Galaxy este martes en su duelo angelino de Copa ante Los Angeles FC (LAFC), aseguró que la celebración de ese tanto, que recordó a la icónica imagen de Leo Messi ante el Real Madrid en 2017, le salió “de dentro”. Our midfield magician 🪄@RiquiPuig doubles the lead over LAFC! pic.twitter.com/sTkjLyWmlw — LA Galaxy (@LAGalaxy) May 24, 2023

“Durante el partido también es una afición (la del LAFC) que aprieta mucho, a veces con faltas de respeto. Pero bueno, es lo que hay“, afirmó a los medios tras el encuentro al justificar su celebración.

“La verdad es que me ha salido de dentro. Estoy muy feliz. Hoy los Galaxy pueden mandar en esta ciudad de Los Ángeles y estoy muy contento por ello“, añadió.

Con un golazo de Puig, el LA Galaxy de Javier ‘Chicharito’ Hernández se clasificó este martes para los cuartos de final de la Copa US Open al eliminar por 0-2 en el derbi angelino a un LAFC sin Carlos Vela y con muchos suplentes en su once.

Tyler Boyd, también con un tanto de gran calidad, selló el otro gol para un Galaxy en el que Puig falló un penalti en la primera mitad y que está muy necesitado de alegrías después de haber empezado la temporada de la MLS de forma espantosa (colista del Oeste con solo dos victorias en 13 encuentros).

Con un 0-1 en el marcador ante el LAFC, Puig sentenció el partido en el minuto 52 con un golazo tras agarrar el balón en el círculo central, cabalgar hacia el área rival, recortar a dos defensas del LAFC con un movimiento fantástico y picar el esférico con mucha clase frente al guardameta local.

Puig celebró su excepcional tanto quitándose la camiseta y enseñando su dorsal número 6 al fondo del estadio en el que se encuentra la grada de animación del LAFC, una imagen muy parecida a la de Messi en 2017 festejando un 2-3 épico en el descuento del Barcelona en el campo del Real Madrid.

📸 Riqui Puig used Messi's famous celebration after scoring recently. @mundodeportivo pic.twitter.com/FBuYtIyvII — barcacentre (@barcacentre) May 24, 2023

Hace 5 años, Lionel Messi le facturó un doblete a Real Madrid. El segundo fue a los 92' para la victoria 2-3 de Barcelona en el Bernabéu. Con ese gol, Leo alcanzó los 500 goles con la camiseta del club 🔟🇦🇷 pic.twitter.com/rijxE5et6E — VarskySports (@VarskySports) April 23, 2022

Cuestionado sobre su victoria ante un LAFC con muchas ausencias (Carlos Vela, Denis Bouanga, Ilie Sánchez, José Cifuentes, etc.), Puig consideró que la Copa “es un trofeo igual” que cualquier otro.

“Creo que depende de como lo quieras afrontar. Ellos lo han querido afrontar de una forma y nosotros de otra, como una final. Y nos lo hemos llevado“, indicó.

“Creo que nos lo merecemos. Y estoy muy contento de ganar mi primer ‘el tráfico'”, dijo en referencia al nombre coloquial para el derbi de fútbol en Los Ángeles.

Pese al difícil inicio del año del Galaxy, el catalán consideró que el equipo está “trabajando muy bien las últimas semanas” aunque todavía queda mucho por mejorar.

“Sí que es verdad que últimamente estamos un poco tocados mentalmente y esto está haciendo que algunos partidos, cuando nos meten el primer gol, luego nos cuesta mucho reaccionar. Pero bueno, creo que lo vamos a tirar adelante y estamos muy unidos, más que nunca”, argumentó.

“Hoy hemos jugado muy bien. Los últimos veinte minutos creo que hemos bajado un poco el ritmo. Pero tenemos que seguir con la misma intensidad y con ganas de más”, cerró.

Sigue leyendo:

· Lionel Messi, ¿cómo ha sido el paso del argentino en el París Saint-Germain?

· Lionel Messi recibiría una millonaria propuesta para irse al fútbol árabe

· El Mundial manchado por la polémica: Diego Lugano considera que la Selección de Argentina ganó con “ayuda” la Copa del Mundo de Qatar