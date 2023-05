Yailin La Más Viral presume su nueva adquisición y demuestra que ya olvidó a Anuel AA

Durante las últimas semanas, la influencer Yailin La Más Viral se mantuvo con bajo perfil ante las polémicas indirectas que su ex esposo, Anuel AA, lanzó a Karol G en un intento de retomar su relación. No obstante, la situación ha cambiado y finalmente volvió a redes sociales mostrando la lujosa camioneta que adquirió. ¡Aquí te contamos los detalles!

Con un atuendo de infarto que evidenció sus atributos y una larga cabellera rubia, la dominicana mostró sin miedo al qué dirán el vehículo que ahora forma parte de su colección.

“Gracias Dios”, es el breve, pero contundente mensaje con el que la intérprete de temas como “Del Kilo” y “Si tú me buscas” decidió acompañar su inesperada publicación, desatando furor entre su comunidad digital.

No pasó mucho tiempo antes de que su comunidad digital reaccionara ante este hecho. Y es que para Yailin La Más Viral ya no es nuevo que cada paso que de la convierta en el blanco de críticas y señalamientos; no obstante, en esta ocasión se trató de todo lo contrario.

Bajo su publicación destacaron mensajes de cariño y apoyo por parte de sus fanáticos, aplaudiendo que su esfuerzo le permita darse uno que otro “gustito”.

“Mientras no llegue mi momento, seguiré aplaudiendo el triunfo de los demás, vamos por más”, “Que la disfrutes a lo grande”, “Dele que usted se la merece. Que la disfrutes”, “El cielo es el límite bebé” y “Felicidades estás logrando todo”, son algunos de los mensajes que se leen en la red.

Cabe recalcar que esta no es la única razón por la que la dominicana ha atraído las miradas del público durante los últimos días. Y es que recientemente fue captada en el lugar que la vio nacer en compañía de Peso Pluma; y a pesar de que su encuentro se asocia a una posible aparición en uno de sus videos musicales, esto no disminuyó la ola de rumores sobre un posible romance.

