Agenda de Eventos: qué hacer este fin de semana feriado

Grupo Firme regresa

El Grupo Firme, que ha causado tanto revuelo con su música de banda en los últimos años, está de vuelta para ofrecer un show este sábado 27 de mayo en el estadio SoFi (1011 Stadium Dr., Inglewood); será el único que la banda ofrecerá este año en el sur de California. Presentarán su más reciente material. Boletos desde $49. Informes ticketmaster.com.

Foto: Archivo

Conversación en el Grammy

El museo Grammy (800 W. Olympic Blvd., Los Angeles) tendrá un evento en el que Noel Schajris, del dueto Sin Bandera, conversará de manera íntima con la compositora Claudia Brant. Hablarán de la música más reciente de Noel así como de su proceso para componer. Habrá invitados especiales que tocarán junto al cantante argentino. An Evening with Noel Schajris tendrá lugar el martes, 7 pm. Boletos $25. Informes grammymuseum.org.

Foto: Archivo

Verano en el San Diego Zoo

A partir de esta semana comienza en el San Diego Zoo (2920 Zoo Dr., San Diego) el espectáculo anual nocturno, Nighttime Zoo, con música en vivo, espectáculos de acrobacia, de rayos láser y de marionetas gigantes. A partir de las 4 pm, los visitantes podrán escuchar a la banda Rock and Roar y a los Chamaleons, o ver al explorador de Dr. Zoolittle’s Exploration Station y a los acróbatas de Bounce Back to the Outback. En Call of the Night, una sinfonía en vivo de 12 minutos, con bailarines, neblina y burbujas celebra a África. Del sábado al 4 de septiembre. Shows incluidos en el precio de entrada. Boletos desde $59. Informes zoo.sandiegozoo.org.

Verano en Six Flags

El verano ya está en la puerta de Six Flags Magic Mountain y su parque acuático, Six Flags Hurricane Harbor (26101 Magic Mountain Pkwy., Valencia), que abre sus albercas este fin de semana. El parque temático tiene disponible la Viva La Fiesta y Flavors of the World, eventos que incluyen entretenimiento y una nueva oferta culinaria. En Viva La Fiesta se celebra a las culturas de todo América; son 10 días de música, comida y manualidades. Sábados y domingos; termina el 11 de junio. Boletos desde $70. Informes sixflags.com.

Knott’s remozado

Fiesta Village, en Knott’s Berry Farm (8039 Beach Blvd., Buena Park) —y que celebra la influencia de la cultura hispana presente en el sur de California—, recibió una buena manita de gato. La nueva Fiesta Village incluye el remozamiento de la atracción Montezooma’s Revenge, que ahora se llama MonteZOOMa: The Forbidden Fortress. La villa incluye más locales de comida, un escenario nuevo y un mercado renovado. A partir del viernes. Boletos desde $70. Informes knotts.com.

25 años de acuario

Para celebrar 25 años de vida, el Aquarium of the Pacific (100 Aquarium Way, Long Beach) inaugurará la renovada Galería del Sur de California, que destacará animales locales y hábitats marinos. Personal del acuario estará disponible para hablar de lo último sobre estos hábitats y las especies marinas de California y qué se puede hacer para salvarlas. Habrá programas nuevos, eventos, una exposición de fotos y se mostrará un cortometraje. Del viernes al 31 de diciembre. Boletos desde $27. Informes aquariumofpacific.org.

Música de banda

Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey es una de las bandas de música regional mexicana más populares de México. Entre sus temas más conocidos están “Fíjate que sí”, “Si ya no” y “La revancha”. El grupo presentará su música más reciente en el teatro Microsoft (777 Chick Hearn Ct., Los Angeles), como la canción “¿Por qué no andamos?”, que estrenó recientemente. Domino 8 pm. Boletos desde $39. Informes axs.com.

Foto: Archivo

Exhibición de arte

El museo Getty (1200 Getty Center Dr., Los Angeles) presenta Play and Pastimes in the Middle Ages, una exhibición que explora imágenes vivas del juego en manuscritos medievales. Se trata de imágenes extraídas de la colección del museo, en las que se muestra cómo los juegos tenían significado en las páginas de los libros medievales. Termina el 6 de agosto. Entrada gratuita. Informes getty.edu.

Pop de México

Las hermanas Ashley y Hanna, mejor conocidas como Ha*ash, tienen disco nuevo y lo están promocionando con la gira titulada “Mi salida contigo”. El recorrido incluye varias ciudades del país, entre ellas Los Angeles; estarán en el teatro Youtube (1011 Stadium Dr., Inglewood), donde presentarán sus grandes éxitos. Viernes 8 pm. Boletos desde $35. Informes ticketmaster.com.