Condenan a 18 años de prisión al fundador de Oath Keepers, Stewart Rhodes, por asalto al Capitolio

El fundador de la milicia antigubernamental estadounidense de extrema derecha Oath Keepers, Stewart Rhodes, fue sentenciado a 18 años de prisión y tres años de libertad supervisada este jueves luego de que se le declaró culpable de conspiración sediciosa en relación con el asalto al Capitolio el pasado 6 de enero de 2021.

El abogado de profesión fue sentenciado en un tribunal federal de Washington a una “pena mínima” comparada con los 25 años que los fiscales buscaban porque, según ellos, Rhodes sigue siendo una amenaza para la democracia estadounidense.

Rhodes, quien hace dos años encabezó un complot para evitar que Joe Biden asumiera el cargo de presidente de los Estados Unidos, se dijo a sí mismo “prisionero político” con “culpabilidad predeterminada desde el primer día” minutos antes de conocer su sentencia.

“Sin importar el tiempo que pase en prisión, mi objetivo será ser un Solzhenitsyn (disidente soviético Aleksandr Solzhenitsyn) estadounidense para exponer la criminalidad de este régimen”, dijo Rhodes quien estaba enfundado en el clásico mono naranja y lucia un parche en el ojo, así como sus gafas.

Las palabras del acusado llevaron al juez Amit Mehta a reprenderlo, “podemos tener desacuerdos sobre quién es el mejor líder, pero lo que no podemos tener, lo que absolutamente no podemos tener, es un grupo de ciudadanos que, debido a que no les gustó el resultado de las elecciones. Estaban preparados para tomar levantar las armas para fomentar una revolución. Eso es lo que hiciste. Usted no es un preso político, señor Rhodes. Estás aquí por esa conducta“.

USA Today reportó que la fiscal adjunta Kathyryn Rakoczy señaló que Stewart Rhodes sembró en la mente de sus seguidores afirmaciones falsas sobre un fraude electoral, información que también llevó al expresidente Donald Trump para que éste invocara la Ley de Insurrección, para que pudiera llamar a las fuerzas militares d ella Guardia Nacional.

“Es necesario que este tribunal, a través de su sentencia, diga que ningún ciudadano estadounidense puede imponer por la fuerza su versión de la ley”, dijo Rakoczy.

El Departamento de Justicia (DOJ) ha acusado a unas 50 personas involucradas en algún tipo de conspiración como parte de su procesamiento más amplio relacionado con la insurrección al Capitolio.

Sigue leyendo:

• Al menos 300 miembros de Oath Keepers se habrían infiltrado en el Departamento de Seguridad Nacional

• Jurado halla culpable a líder de Oath Keepers de conspirar contra elecciones del 2020 a favor de Trump

• Acusado de Oath Keepers compara el asalto al Capitolio con el Black Friday