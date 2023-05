Experimento en ratones muestra resultados prometedores para una posible hibernación de humanos durante viajes espaciales

Un equipo científico ha logrado mediante ultrasonidos inducir de forma segura y no invasiva un estado similar a la hibernación (o torpor) reversible en ratones y ratas, lo que abre la puerta, en caso de que se pudiera aplicar en un futuro la técnica en humanos, a utilizarla en viajes espaciales o en medicina.

La investigación fue liderada por expertos de la Universidad de Washington en San Luis (Estados Unidos) y supone un paso más en el objetivo, aún lejano, de lograr una especie de hibernación para humanos, que se viene proponiendo desde hace más de seis décadas.

El nuevo método por ultrasonidos puede ayudar a alcanzar la fórmula “largamente perseguida de inducir de forma no invasiva y segura el estado de torpor que la comunidad científica persigue, al menos desde los años sesenta”, resume la investigadora principal, Hong Chen.

Online now! Induction of a torpor-like hypothermic and hypometabolic state in rodents by ultrasound https://t.co/1NsDAOjmTO

