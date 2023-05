Lo pidió el ‘Turco’ Mohamed: Joven uruguayo es el primer refuerzo de Pumas para el próximo torneo

Pumas comenzó a cumplir las exigencias de su DT Antonio Mohamed para afrontar el Torneo Apertura 2023 con un plantel más competitivo y pelear por el ansiado título. Para ello, confirmó al primer refuerzo que se integrará al equipo desde la pretemporada y que tratará de apoyar en un puesto del que adolecen, que es la lateral izquierda.

El jugador en cuestión es el uruguayo Robert Ismael Ergas, futbolista de 25 años que se encontraba sin equipo, pero que fue seleccionado charrúa Sub-17 y que durante su carrera ha militado en clubes como Boston River, Albacete, Rentistas, Olimpia y Cerro Largo, su último club antes de tomar un descanso de un torneo, ya que su contrato terminó en noviembre del 2022, después de disputar un partido amistoso en el que le ganaron 3-1 a River Plate.

Luego de esto, estuvo cerca de concretar su fichaje con el Nacional uruguayo y el Independiente de Argentina, pero finalmente no llegó a un acuerdo con ellos y decidió tomarse un descanso.

Sin embargo, para no perder condición, el jugador continuó entrenando por su cuenta, de la mano de un preparador físico particular, según declaró a la radio de su país hace unos días, por lo que no veía problemas para adaptarse al ritmo de Pumas.

“Hoy en día en el fútbol moderno las cosas básicas no van a cambiar. Si bien cada entrenador y plantel tienen su funcionamiento, creo que con las ganas y el deseo que tengo de jugar no me costaría la adaptación”, dijo en entrevista para Sport 890.

De hecho, este jueves, antes de que se confirmara su fichaje, el defensor se sometió a las pruebas médicas con el equipo de la Ciudad de México, las cuales superó sin contratiempos.

Procedente de Uruguay, se suma a la Cantera la garra charrúa. 💥

¡A defender estos colores, Robert! 👊#SoyDePumas pic.twitter.com/OLm4JDTFwW — PUMAS (@PumasMX) May 26, 2023

Con esto se pretende fomentar la competencia en la posición con el canterano Pablo Monroy, el lateral izquierdo que jugó de titular casi todo el Torneo Clausura 2023, después de ser ascendido de la filial Sub-20 al primer equipo, quien, si bien cumplió con las exigencias y soltaba destellos de su talento, por momentos mostraba su poca experiencia.

¿Qué aportará Robert Ergas a Pumas?

La intención de Mohamed al sumar a su equipo a este jugador con garra charrúa no sólo está relacionada con la defensa, sino también con el ataque, porque sabe que Ergas tiene velocidad y es un jugador habilidoso, así que apostara por su buena marca y sus desbordes para surtir de balones a los atacantes.

En sus propias palabras, el futbolista se describió de la siguiente forma: “Hoy en día soy un jugador que ofende muy bien, que mejoré muchísimo en el último pase, y puedo aportar salida y tranquilidad; sobre todo muy prolijo a la hora de salir, no me gusta despejar la pelota ni regalarla; si es posible, salgo siempre jugando en el fondo. También soy un jugador que creció mucho en la marca, soy un lateral sólido”.

