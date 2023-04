Mhoni Vidente predice que Mohamed ganará campeonato con los Pumas

La llegada de Antonio Mohamed a los Pumas de la UNAM y el triunfo en su debut generaron mucha ilusión en la afición felina, pero esta aumentó cuando Mhoni Vidente predijo un título de liga para el conjunto del Pedregal bajo la dirección técnica del argentino.

De acuerdo con la predicción de la famosa astróloga, “El Turco” romperá con los 12 años de sequía que tiene Pumas en el fútbol mexicano, aunque dijo que no veía claro que pudiera ser en este torneo, pero que era muy probable que lo consiguiera en el próximo o en el 2024.

“Antonio (Mohamed) va a ser campeón. Este semestre no, yo creo que hasta finales (de año) o hasta el otro, porque va a organizar, va a contratar personal, va a contratar al equipo, los va a alinear, porque él es muy duro, no deja que tomen el fin de semana, no reuniones, él los tiene alineados, por eso ha hecho campeones a tantos”, dijo Mhoni dentro de su colaboración para El Heraldo de México, recordando que “El Turco” ha obtenido títulos con Xolos, América, Rayados, Independiente de Argentina y Atlético Mineiro de Brasil.

“Le va a dar muchas alegrías a la Universidad (Nacional) Autónoma de México, va a poder hacerlo campeón (al equipo), a lo mejor ahorita no, hasta finales o hasta el otro año”, complementó.

Vale mencionar que Pumas sigue revivió en este Torneo Clausura 2023 con la victoria del domingo pasado ante Atlético San Luis, en lo que fue en el debut en el banquillo de Antonio Mohamed. Con este triunfo, el equipo rompió la mala racha en la que los dejó hundidos Rafa Puente Jr. y tuvo una inyección de ánimo de cara a los 3 partidos que le restan, en los cuales buscará conseguir su boleto a la reclasificación del fútbol mexicano.

