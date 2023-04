“Va a jugar quien esté mejor”: Antonio Mohamed no respetará jerarquía dentro de Pumas de la UNAM

Pumas de la UNAM consiguió su primera victoria bajo el mandato de Antonio Mohamed, y tras dicho triunfo, el entrenador del cuadro felino fue claro y explicó que no “respetará jerarquías” dentro del equipo y que “va a jugar quien esté mejor”.

En rueda de prensa, el técnico argentino, quien sumó sus primeros minutos en el banquillo felino, explicó como ve que todos están comprometidos con la causa. Sin embargo, afirmó que no va a respetar jerarquías, mientras que finalizó con un “el que esté mejor, jugará”.

“Todos están comprometidos, con ganas de jugar y de estar. Yo no veo nombres sino el rendimiento. Va a jugar quien yo crea que esté mejor. No estamos para respetar jerarquías, va a jugar quien esté mejor. El mensaje es que todos quieren estar y jugar, es lo que me transmite el grupo”, dijo Antonio Mohamed tras el partido contra Atlético San Luis.

Además, en la misma rueda de prensa, Mohamed también habló sobre el cambio que tuvo a nivel mental, algo que espera mantener tras su llegada al banquillo del cuadro auriazul.

“Metimos conceptos elementales para mejorar. Fue más un tema psicológico y anímico. Necesitaba un triunfo para cambiarlo. Cuando hay cambio de técnico se produce y hay que mantenerlo” declaró el argentino en dicha conferencia de prensa post partido.

Con cuatro triunfos, dos empates, ocho derrotas y 14 puntos, Pumas saltó del penúltimo al decimotercer escalón, a una unidad del San Luis, que cierra la zona de clasificación, vía repesca; siendo este un claro motivo por el cual la ilusión de seguir con vida en el Clausura 2023 está en todos los aficionados del equipo felino.

Sigue leyendo:

· Captan a Rafa Puente Jr. viendo la transmisión de la presentación de Antonio Mohamed con Pumas

· ‘Turco’ Mohamed está satisfecho con la plantilla de Pumas de la UNAM, pese a su mal andar en el Clausura 2023

· Problemas para Antonio ‘Turco’ Mohamed: Pumas pierde a una pieza titular por el resto del Clausura 2023