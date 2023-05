“Paunovic es un genio”: ‘Nene’ Beltrán y ‘Pollo’ Briseño están “a muerte” con el DT que los tiene en la final de la Liga MX

Seis meses en el banquillo le bastaron a Veljko Paunovic para ganar la simpatía y admiración de los jugadores de Chivas, quienes saben que estar en la final no es casualidad, sino que en buena parte se debe a la experiencia y el talento de su timonel; por ello dos de las figuras del equipo, revelaron qué es lo que ha generado la química con su DT desde que llegó al equipo.

En una entrevista para ESPN, ambos jugadores hablaron maravillas del estratega serbio y explicaron por qué lo han respaldado desde el primer día en que se puso al mando del Rebaño.

“Es un gran estratega, es un genio, es un líder que nos motiva a sacar la mejor versión de nosotros”, expresó el “Pollo” Briseño, uno de los líderes del equipo dentro de la cancha.

Por su parte, el Fernando Beltrán, resaltó el compromiso incondicional que adquirieron desde que lo conocieron, algo que menciona que le recordó ahora que clasificaron a la final del Torneo Clausura 2023, en la cual se medirán a Tigres.

“Yo soy un tipo muy agradecido y con él siempre he sido muy expresivo en esta parte y no se lo digo ahora que ganamos una semifinal, sino desde el primer día, que pasara lo que pasara iba a estar a muerte con él, si me metía a jugar o no me metía a jugar iba a estar a muerte con él y con el equipo. Que no iba a tener una mala actitud mía nunca y que iba a tener la mejor versión mía y le he respondido a él y es la parte por la que se lo recordé”, comentó.

Al parecer, el “profe” rojiblanco ha trabajado con ellos no sólo en lo físico, sino también en lo mental, ya que, de acuerdo con lo mencionado por el “Nene”, esto los ha llevado a sacar la mejor versión de sí mismos y a tener un mejor juego de conjunto.

“Nos ha hecho sentir a todos que él confía en nosotros más que nadie y esta parte de entregarnos dentro del campo para él, todo el trabajo que nos ha metido es de él y es decirle que estamos juntos y todos queremos lo mismo”, explicó.

Esta cercanía de Paunovic con sus jugadores se confirma tras la victoria del rebaño Sagrado contra América en el Estadio Azteca, ya que todos los jugadores celebraron de forma efusiva el triunfo con su entrenador, incluso en uno de los videos se aprecia que el mismo “Nene” le dice: “con usted a muerte”.

Chivas disputará la final del fútbol mexicano el jueves y domingo, en “El Volcán” y en el Estadio Akron, respectivamente. La transmisión podrás seguirla a través de TUDN.

