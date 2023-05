Yalitza Aparicio sale de nuevo a defenderse tras ataques racistas

Cada vez es más cansado e irritante que se siga hablando de ataques de racismo hacia celebridades. Y si nosotros nos cansamos, no me imagino estrellas como la actriz mexicana y nominada al Óscar, Yalitza Aparicio.

Quien de nuevo tuvo que salir a defenderse de las críticas en su contra por algo tan absurdo como su tono de piel y sus facciones. Y decimos absurdo, pues de plano no debería ser un tema de conversación, ya que todos somos diferentes y esto está perfectamente bien y normal.

Lo que se debería priorizar es el talento y la calidad de persona que es cada quien, como es el caso de la oriunda de Oaxaca, México. Quien esta vez tuvo que usar de nuevo sus redes para defenderse.

La protagonista de “ROMA”, cinta que ganó el Óscar a Mejor Película Extranjera, tomó su cuenta de Instagram para contestar a comentarios racistas y discriminatorios de una forma muy a su estilo, y eso sí, sin perder la cordura, aunque seguro ganas no le faltaron.

View this post on Instagram

Yali compartió una fotografía en su cuenta de Instagram, en la que luce como una Diosa portando un outfit muy glamuroso.

Pero fue acompañado con un duro mensaje contra sus detractores, en los que responde a sus múltiples ataques racistas. Pues ha sido juzgada por no ser la supuesta “belleza” convencional para portar prendas y accesorios de alta costura.

“Así es, ‘morena’, y me encanta mi tono de piel, porque me recuerda al café que me despierta por las mañanas, y por qué no, a la canela que complementa su sabor. Qué bonita noche la que nos brindó Dior en México”

YALITZA APARICIO