Yalitza Aparicio vistió top mínimo y shorts elegantes en el desfile Crucero de Dior en México

Una de las actrices que junto a Salma Hayek es muy respetada en Hollywood; Yalitza Aparicio, fue una de las invitadas de lujo del desfile que hizo la firma de diseño Dior en la Ciudad de México. La mexicana, al igual que hizo Bad Bunny para la Met Gala 2023, contó en exclusiva a la revista Vogue su experiencia al escoger el estilismo para el desfile Crucero 2024 en el Colegio San Ildefonso. Yalitza Aparicio lució MUY sexy y elegante en el desfile de Dior Crucero 2024 en la Ciudad de México. 🔥https://t.co/yWKmW5ksFk— Vogue Mex y Latam (@VogueMexico) May 21, 2023 View this post on Instagram A post shared by Vogue México y Latinoamérica (@voguemexico)

Dior escogió nada más y nada menos que el país azteca y su musa mayor, Frida Kahlo, para inspirarse en les desfile que realizó en la ciudad de México la directora creativa de Vogue, María Grazia Chiuri. Una de las grandes invitadas fue la actriz nacida en Oaxaca, Yalitza Aparicio. Misma que vistió muy elegante y muy moderna con un vestido de top mínimo y shorts más capa. Yalitza Aparicio domina el encaje con top lencero, bermudas y zapatos Mary Jane.



Para asistir a la pasarela de Dior colección Crucero 2024 en la Ciudad de México, la actriz mexicana vistió uno de los looks más atractivos de la noche. pic.twitter.com/spEJvjuu8V— SOY TRENDY (@soytrendyblog_) May 22, 2023 View this post on Instagram A post shared by Vogue México y Latinoamérica (@voguemexico)

El look completo fue bastante dramático y nunca se lo habían hecho a Yalitza Aparicio. La actriz de la película Roma habló de cómo estaba viviendo el evento y de cómo tuvo que elegir entre muchísimos atuendos de la firma Dior, cuál era el que quería vestir. “Siempre cuando ves un vestido identificas que es de Dior porque tiene algo peculiar que lo caracteriza, pero este vestido tiene algo diferente…“

Yalitza Aparicio rinde homenaje a Frida Kahlo junto a Dior

“Lo poco que sé es que está inspirado en Frida Kahlo…. Es la primera vez, si no me equivoco, que se hace este desfile aquí en México… Es muy emocionante formar parte de esto que está haciendo Dior. Con la confianza que nos está brindado a todo el país…”, dijo la también filántropa. View this post on Instagram A post shared by Vogue México y Latinoamérica (@voguemexico)

Además, reconoció que quiso llevar un estilismo particular en honor a la pintora. “Y por supuesto, no podía faltar la trenza. Casi no hemos usado la trenza en eventos. Somos más de elegir el cabello suelto, pero creo que esta ocasión sí lo ameritaba. Yo creo que las trenzas sí son muy características de nuestro país. Y bueno, Frida Kahlo, que ubican demasiado las trenzas por ella“, dijo una de las actrices más reconocidas de México. View this post on Instagram A post shared by Vogue México y Latinoamérica (@voguemexico)

