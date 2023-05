Crisis entre beneficiaros de DACA: una cuarta parte no tiene seguro médico

Este viernes se dio a conocer que el 27 % de los inmigrantes protegidos por el programa de Acción Diferida para los llegados en la Infancia (DACA) no cuentan con un seguro médico u otro plan de atención en caso de requerir atención médica.

CBS News reveló que National Inmigration Law Center dio a conocer que más de una cuarta parte de los beneficiarios de DACA no cuentan con un seguro que cuide de su salud.

“De los más de 580,000 adultos jóvenes sin estatus legal, a quienes se les permite trabajar y estudiar sin temor a la deportación bajo el programa DACA de la era de Obama, se estima que casi 157,000 no tiene seguro“, informó el medio antes citado.

El resto de los encuestados informó que cuenta con un seguro médico, pero porque les ha sido proporcionado por un sindicado o un empleador, pero una vez que se queden sin empleo, perderán en automático la protección médica, además, no podrán recurrir a los programas federales de seguro médico, que dicho sea de paso, solo están disponibles para aquellos que cuentan con un estatus migratorio legal.

“La última encuesta se realizó cuando todavía estábamos en medio de la pandemia, por lo que creemos que las tendencias económicas han mejorado desde entonces. Esto probablemente significa que hay más beneficiarios de DACA que están empleados y, por lo tanto, tienen acceso a la atención médica”, dijo Kica Matos, presidente del Centro Nacional de Leyes de Inmigración.

Mientras que el 57 % de los encuestados opinan que no son elegibles para acceder a la atención médica debido a su estatus migratorio, el 51 % dijo no conocer otras opciones de cobertura médica y el 21 % considera que si forman parte de una atención médica podrán no solo afectarlos a ellos, sino incluso a un familiar por su estatus migratorio.

Pero el 71 % coincidió al decir que en alguna ocasión intentó pagar un seguro médico, pero no pudieron cubrir la factura.

La encuesta también ha dejado al descubierto que el 48 % de encuestados han experimentado problemas de salud mental, pero no buscaron atención médica por los costos, falta de tiempo y el acceso limitado en cuanto a necesidades culturales o lingüísticas.

El panorama de los beneficiarios de DACA con respecto a los seguros médicos no es el mejor y eso lo sabe Joe Biden, quien ha pedido modificar la definición de “presencia legal” para incluir a los beneficiarios de DACA a los fines de cobertura de Medicare y la Ley del Cuidad de Salud a Bajo Precio, pero la propuesta aún no se ha finalizado.

Meses atrás, personas familiarizadas en el tema revelaron a AP que esta acción permitirá a los participantes en el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) de la Administración Obama, acceder a programas de seguros médicos financiados por el gobierno.

Sigue leyendo:

• DeSantis busca eliminar la matrícula universitaria estatal para inmigrantes beneficiados de DACA

• Presentan nueva iniciativa para otorgar green card a los dreamers

• Nueve estados republicanos piden a un juez que bloquee DACA