“Estamos a punto de vivir una desgracia en el Estadio Azteca”: reconocido influencer carga duramente contra organización del Fan ID

“Estamos a punto de vivir una desgracia en el Estadio Azteca“, fue el inicio de la denuncia del reconocido tiktoker y creador de contenido Juank Pérez sobre la mala implementación del Fan ID en el recinto deportivo durante varios encuentros.

El influencer explicó que asistió a dos partidos en el Estadio Azteca y fue testigo ocular del desordenado protocolo. El primero fue Cruz Azul contra Atlas en repechaje y el segundo fue la vuelta de las semifinales de Liguilla del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX entre Club América y Chivas del Guadalajara.

“Estamos a punto de vivir una desgracia en el Estadio Azteca. Esto no es una broma y genuinamente me preocupa. Estoy a favor del Fan ID, pero en el Estadio Azteca no han sabido implementarlo y van a causar un accidente grave”, inició en su relato.

El creador digital manifestó que para ambos duelos llegó con antelación, pero debido a la mala organización, pudo acceder con el compromiso ya bastante avanzado. “En un partido llegué 30 minutos antes de que arrancara y en el otro 45 minutos antes. En ese, entré hasta el minuto 35. No es posible que se hagan filas de una hora para entrar”.

“Mi problema no es que no vea parte del partido, mi problema es que la gente comienza a desesperarse y empujar sin importarle que hay niños. Y por si fuera poco, el personal del Estadio Azteca fue tan brillante que en algún momento decidieron bajar algunas cortinas. Lo cual es obvio que va a generar que la gente empuje más hacia delante”, dijo.

Pérez puso como ejemplo la situación vivida en el Estadio Cuscatlán en El Salvador, donde 12 personas perdieron la vida y más de 100 resultaron heridas como resultado de una estampida por presuntos problemas logísticos en el acceso.

“Si para la próxima temporada no hay un cambio radical en la implementación del Fan ID en el Estadio Azteca, vamos a vivir algo similar”, vaticinó. El clip subido en la plataforma TikTok superó las 900,000 visualizaciones, obtuvo más de 124,000 likes y casi 1,000 comentarios.

En las interacciones de los internautas al video, varios comentarios se encargaron de ratificar versión contada por el influencer y denunciaron incluso situaciones de robo en medio del caos. Juank Pérez es un creador de contenido mexicano que cuenta con 2.7 millones de seguidores en TikTok, 134,000 en Instagram y 24,000 en YouTube. También es conocido por ser uno de los conductores del medio deportivo digital ‘La Gambeta’.

Fan ID

Esta herramienta se trata de un documento de identificación físico y digital que tiene como objetivo dar acceso controlado a los hinchas en los diferentes estadios de México para encuentros de la Liga MX. El mecanismo empezó a implementarse tras los acontecimientos violentos ocurridos en el Torneo Clausura 2022 en un partido entre Querétaro y Atlas en el Estadio La Corregidora.

