Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este viernes 26 de mayo

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Christian Nodal : 1,058,593 Likes

Christian Nodal (@nodal) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 9,526,337 seguidores. El cantante y compositor es conocido por publicar fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Christian Nodal publicó una foto que logró 1,058,593 de me gusta. “Gracias mi amor por escribirme la canción más preciosa del mundo te amo enormemente! @nodal Pueden ver y escuchar “Cazzualidades” en su plataforma favorita.”, indicó en su publicación.

2- Cazzu: 1,057,746 Likes

Seguido de Christian Nodal tenemos Cazzu (@cazzu), que es una de las personalidades también con más followers en Instagram. La artista tiene más de 11,980,103 seguidores. En esta ocasión, su publicación ha recibido 1,057,746 likes de su comunidad. “Gracias mi amor por escribirme la canción más preciosa del mundo te amo enormemente! @nodal Pueden ver y escuchar “Cazzualidades” en su plataforma favorita.”, escribió esta exitosa instagramer en su publicación.

3- Ángela Aguilar: 191,184 Likes

La artista Ángela Aguilar (@angela_aguilar_) tambiénsuele arrasar en Instagram cada vez que publica en su cuenta. Actualmente posee un total de 9,152,288 followers. En su última publicación, Ángela Aguilar ha conseguido un total de 191,184 likes delos usuarios de Instagram. Esto fue lo que publicó: “Pensando en mi gira!!! Faltan menos de 10 días para verlos en #PiensaEnMiTourUSA ” y puedes verla justo debajo. View this post on Instagram A post shared by Ángela Aguilar 🇲🇽 (@angela_aguilar_)

4- Maluma: 30,549 Likes

Maluma sigue a las tres celebridades superiores con un total de 63,083,742 seguidores. En su cuenta (@maluma), el cantante y compositor es popular por mostrar fotos y videos de su vida personal y profesional. En su último post obtuvo 30,549 me gusta. “ DON JUAN WORLD TOUR Tickets disponibles YA, link en mi bio! Bb quiero verla de moradito en todos los conciertos pues…. ”, escribió en ella. View this post on Instagram A post shared by MALUMA (@maluma)

5- Maribel Guardia: 17,251 Likes

Para concluir, echamos el cierre a este ranking con Maribel Guardia, la actriz con una comunidad de 9,043,706 seguidores en Instagram. Sus posteos en (@maribelguardia) también causan mucho revuelo en la red social, hasta el punto de lograr en su última publicación un total de 17,251 likes. “Que noche espectacular con @yoamandamiguel @soyanavictoria amamos su #show su talento y su ángel. Felices @marco_chaconf @imetunon @genarolozano ”, escribió la instagramer. View this post on Instagram A post shared by Mαяiвєℓ Gυαя∂iα (@maribelguardia)

Estas son las publicaciones con más interacciones del momento en Instagram. Como te podrás imaginar, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

