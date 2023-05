Miguel “Piojo” Herrera hace guiño al América: “Nunca descarto los equipos donde trabajé porque salí con puertas abiertas”

El América se quedó sin director técnico luego de que Fernando Ortiz anunció el fin de su ciclo al mando de las Águilas tras la derrota ante las Chivas de Guadalajara en la semifinal del Torneo Apertura de la Liga MX.

Aún no hay ningún sustituto confirmado, pero Miguel “Piojo” Herrera hizo declaraciones y lanzó un guiño a la dirigencia del Club América para volver a dirigir al club. Herrera es el último entrenador que hizo campeón a las Águilas en el fútbol mexicano.

“Nunca descarto los equipos donde trabajé porque salí con puertas abiertas. Hice bien las cosas y cuando se toman decisiones hay que aceptarlas o no, pero si haces bien las cosas se tienen las puertas abiertas”, comentó en entrevista con ESPN.

Pero Herrera también detalló que está emocionado de la etapa que está viviendo con los Xolos de Tijuana donde se espera una nueva reestructuración tras el fracaso en el Torneo Clausura 2023 donde quedaron fuera de la Liguilla.

El exentrenador del América habló sobre la partida de Tano Ortiz, quien para él debió haber seguido en el cargo debido a los buenos números que dejó y que está seguro que encontrará un nuevo equipo para dirigir.

“Lo que yo he escuchado es que se terminaba su contrato y dijo que no seguía, pero la idea era que siguiera. Sus números lo avalan y ganar o no el título es consecuencia del trabajo realizado en el partido. Las decisiones se toman, no sé si se precipita él y la directiva no echa marcha atrás. Conseguirá trabajo, porque sus números son muy buenos”, aseguró el entrenador mexicano.

El Piojo señaló que el banquillo del América es uno de los más calientes en el que ha estado junto con el de la Selección de México. El director técnico mexicano tiene experiencia en los dos ambientes.

“De los que he vivido sí. Sin duda alguna. No quiero decir que Monterrey o Tigres no tengan sillas calientes, porque la efervescencia del fútbol en la ciudad es importante, pero a nivel nacional sin duda alguna. La de selección es una silla muy caliente y la de América le sigue”, expresó.

