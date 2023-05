Cómo bloquear tu teléfono Android y iOS en caso de robo

Cuando te roban un teléfono, es importante actuar rápidamente para proteger tus datos personales y evitar que el dispositivo sea utilizado por otras personas. Tanto los teléfonos Android como los iPhones (con el sistema operativo iOS) ofrecen opciones para bloquear y asegurar tu teléfono en caso de robo. A continuación, detallaré las opciones disponibles en cada plataforma:

Android

1. Android Device Manager (Administrador de Dispositivos Android): Esta es una herramienta incorporada en los dispositivos Android que te permite rastrear, bloquear y borrar de forma remota tu teléfono. Puedes acceder a ella desde cualquier navegador web iniciando sesión con la misma cuenta de Google asociada al teléfono robado. Desde allí, puedes localizar el dispositivo, hacerlo sonar, bloquearlo con un PIN o patrón, e incluso borrar todos los datos de forma remota para proteger tu información personal.

2. Aplicaciones de seguridad: Existen diversas aplicaciones de seguridad disponibles en la Play Store que ofrecen características adicionales para proteger tu teléfono en caso de robo. Algunas de las aplicaciones populares son Cerberus, Avast Anti-Theft y Prey Anti-Theft. Estas aplicaciones te permiten rastrear la ubicación del teléfono, capturar fotos remotas, activar una alarma y bloquear el dispositivo de forma remota.

iOS:

1. Find My iPhone (Encuentra mi iPhone): Esta función integrada en los dispositivos iOS te permite localizar, bloquear y borrar de forma remota tu iPhone robado. Para utilizarla, debes haber configurado previamente la función Find My iPhone en tu dispositivo y tener una cuenta de iCloud asociada. Puedes acceder a través de la aplicación Find My o desde el sitio web de iCloud. Desde allí, podrás ver la ubicación de tu iPhone, reproducir un sonido, activar el modo perdido para bloquear el dispositivo con un código y mostrar un mensaje personalizado en la pantalla, o incluso borrar todos los datos de forma remota.

2. Bloqueo de iCloud: Si no tienes acceso a otro dispositivo para utilizar Find My iPhone, puedes bloquear tu iPhone a través del sitio web de iCloud. Inicia sesión en iCloud.com con tu cuenta de iCloud y selecciona “Buscar iPhone”. Luego, selecciona tu dispositivo robado y elige la opción “Modo perdido” para bloquear el dispositivo y mostrar un mensaje en la pantalla.

En ambos casos, es importante tener a mano el IMEI o el número de serie de tu teléfono robado. Estos datos pueden ser útiles para informar a tu proveedor de servicios y a las autoridades policiales sobre el robo.

Recuerda que la rapidez de tu respuesta es clave en estas situaciones, ya que mientras más rápido actúes, mayores serán las posibilidades de proteger tu información personal y recuperar tu teléfono. Además, siempre es recomendable tener una copia de seguridad de tus datos para poder restaurarlos en caso de pérdida o robo.

