AC Milan venció a la Juventus y clasificó a la próxima UEFA Champions League

El AC Milan fue a la Juventus Stadium y logró vencer 1-0 a la Juventus para así clasificarse a la próxima UEFA Champions League. Además, el conjunto local perdió la oportunidad de ingresar a la competencia más importante a nivel de clubes en Europa, situación que agrava el momento que vive el equipo juventino.

El tanto que le dio el triunfo al equipo visitante fue autoría de Oliver Giroud, delantero francés que aprovechó un centro del lateral italiano Davide Calabria para así agitar las redes tras un fuerte cabezazo que terminó ingresando de forma esquinada. Un disparo imposible para el arquero polaco de la Juventus.

Con esta victoria, el equipo milanista llegó a 67 unidades, quedando en la cuarta posición y sin posibilidad de bajar de dicha posición. Como resultado, es el último equipo que disputará la próxima UEFA Champions League, competencia que ha ganado siete veces en su historia y en donde se quedó en las semifinales este mismo año.

Por otro lado, la Juventus tiene un panorama totalmente diferente. Tras la derrota, el equipo de Turín se quedó en la séptima posición, con 59 unidades, y que le da acceso a la próxima UEFA Conference League. Sin embargo hay que tener en cuenta que no todo está perdido, pues, a falta de una fecha, aun puede subir un escalón más.

La próxima jornada, la última del la Serie A, tendrá que jugar 90 minutos ante Udinese, equipo que puede determinar si mejora o no su cosecha a nivel nacional de cara a las próxima temporada europea. De ganar, y sumando una posible derrota de Atlanta y Roma, quinto y sexto en la tabla, con 61 y 60 respectivamente, la Juventus alcanzaría la posición cinco, esa que le dejaría un puesto a UEFA Europa League.

Para finalizar, algo que hay que tener en cuenta, es que debido a sanciones por irregularidades desde los despachos, la Juventus perdió 10 unidades, motivo por el que están en dicha posición. Además, el conjunto de Turín también deberá pasar por otro proceso administrativo en donde podría ser sancionado nuevamente, en donde según reportes, podría quedar incluso fuera de cualquier competencia europea.

Sigue leyendo:

. Santiago Giménez sería uno de los objetivos del AC Milan, pero debe esperar la salida de uno de sus jugadores para aterrizar en Italia

. Napoli lanza a la venta camiseta conmemorativa del Chucky Lozano tras ganar el Scudetto

. Hirving Lozano entona el “Viva México Cabrones” en plena celebración del Scudetto con el Napoli (Video)