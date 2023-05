Cuidado si recibes este mensaje de WhatsApp porque podría bloquear la aplicación

Recientemente se ha detectado un error en la aplicación de WhatsApp para Android que ha generado cierta preocupación entre los usuarios. Se ha descubierto que si se recibe un mensaje con el texto “Wa.me/settings” y se pulsa sobre él, la aplicación se congela por completo. Es importante destacar que esta anomalía solo afecta a la versión de la aplicación para dispositivos Android.

Este fallo técnico ha causado molestias a aquellos usuarios que han recibido mensajes con el texto mencionado anteriormente. Sin embargo, se han identificado dos alternativas para solucionar este problema. La primera opción es acceder a la cuenta de WhatsApp desde WhatsApp Web, una plataforma en línea que permite utilizar la aplicación a través de un navegador en el ordenador. Desde allí, los usuarios podrán eliminar el mensaje problemático y evitar así que la aplicación se congele.

La segunda alternativa consiste en borrar toda la conversación en la que se haya recibido el mensaje en cuestión. Esta solución es aplicable tanto a chats personales como a grupos de conversación. Al eliminar la conversación afectada, se eliminará también el mensaje problemático y se evitarán futuros inconvenientes con la aplicación.

Es importante recordar a los usuarios que se encuentran afectados por este error que deben mantener la aplicación actualizada. Los desarrolladores de WhatsApp están trabajando arduamente para solucionar este problema y lanzar una actualización que corrija el fallo lo antes posible. Mientras tanto, seguir las opciones mencionadas anteriormente ayudará a mitigar los efectos negativos de este inconveniente técnico.

Bromas y hackeos

Además, es importante destacar que algunos usuarios están aprovechando esta situación para jugar bromas a sus contactos enviándoles el mensaje problemático de forma intencionada. Sin embargo, es fundamental comprender que, aunque pueda parecer una acción maliciosa, este código en sí no representa ninguna forma de hackeo de la aplicación. Simplemente es un error técnico que provoca el congelamiento de la aplicación al interactuar con él.

Es comprensible que algunos usuarios puedan alarmarse al recibir este mensaje y pensar que están siendo víctimas de algún tipo de ataque cibernético. No obstante, es importante tranquilizar a los usuarios y asegurarles que se trata únicamente de un error interno de la aplicación. No hay evidencia de que este mensaje en particular represente algún riesgo para la seguridad de los datos o la privacidad de los usuarios.

