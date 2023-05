Eduin Caz de Grupo Firme revela estar de luto en pleno show ¡Así dio el doloroso anuncio! | VIDEO

Eduin Caz de Grupo Firme está con el corazón roto después de que el pasado fin de semana dio a conocer en pleno show que su abuelita consentida había fallecido mientras él cantaba en un festival en Chicago.

Grupo Firme fue el encargado de cerrar con broche de oro este magno evento, donde el intérprete de “El Tóxico”, no pudo evitar sincerarse con su público y abrirles su corazón para contarles la tragedia por la que estaba pasando.

Fue a punto de terminar su presentación cuando el controversial cantante reveló que un miembro muy importante de su familia acababa de fallecer, mientras ellos alistaban el show.

Esto previo a presentar la última canción con la que cerrarían el festival “Sueños”, donde fueron todos unos profesionales, y a pesar de su pérdida lo entregaron todo.

“Justamente ayer en la madrugada falleció mi abuela y me enteré por otras personas porque no me habían dicho porque yo soy muy sentimental aparte es como mi abuela la que más quiero, entonces estoy triste pero muchísimas gracias por estar aquí, espero se la hayan pasado de lo mejor…”

EDUIN CAZ