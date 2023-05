Eduin Caz y Grupo Firme detienen el tránsito en Los Ángeles mientras beben alcohol y cantan | VIDEO

Parece que a Eduin Caz y a Grupo Firme les dio lo mismo lo que sucedió con sus fans mexicanos en la Ciudad de México, después de que fueran agredidos por su gente de seguridad.

Ya que se encuentran pasándola muy bien en Los Ángeles, y haciendo promoción previamente para el concierto que darán en el Sofi Stadium. Así lo dejaron ver por medio de las redes sociales de la famosa agrupación.

Donde se le ve a Eduin arriba de un autobús abierto, paseando por las calles de Los Ángeles, donde se fueron encontrando en el camino a algunos fans, a quienes los deleitaron con algunos de sus éxitos.

Y hasta repartió autógrafos, mientras que algunas fans le aventaban su ropa interior, la cual el propio intérprete de “La Tóxica”, agradecía y en ocasiones hasta se la acercaba a la cara para olerla y agradecer el gesto.

Mientras pasaba todo eso, Eduin no dejaba de beber una reconocida cerveza mexicana, la cual no soltó para nada. Y conforme fue avanzando la tarde, se veía en más estado inconveniente, pero eso sí, no dejó de consentir a sus fans.

Apenas hace unos días, sus seguidores mexicanos lo señalaron al cantante de “Ya Supérame” de ser una persona discriminatoria.

Pues se habían percatado que el trato para los hispanos en Estados Unidos era mucho mejor que el que tenía hacia sus compatriotas cada que se presentaba en México.

Ante esto, ni el cantante ni el grupo se han pronunciado al respecto, pero al mostrarse tan accesibles con los habitantes de la ciudad de California, volvió a despertar ese debate.

Ya que en la capital mexicana huyó de sus fans y ni siquiera les regaló unos minutos para conseguir una fotografía con ellos y mucho menos acercarse.

Mientras que en el Sofi Stadium se dejó abrazar y tocar por muchos fans, al grado que hasta saltó algunas bardas para saludarlos. Disposición que no se ha visto en México.

