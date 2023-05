Sergio Mayer confiesa haber recibido amenazas por defender de abuso a Alexa Hoffman

Después de que públicamente le brindará su apoyo a la adolescente Alexa Hoffman por haber denunciado ante las autoridades haber sido víctima de abuso por parte de su padre, el actor Héctor Parra, quien fue condenado a purgar una condena de 10 años y seis meses, Sergio Mayer Bretón dio a conocer que tanto él como su familia han recibido amenazas.

Durante una entrevista concedida al programa radiofónico de la presentadora Maxine Woodside, el esposo de Issabela Camil aseguró sentirse satisfecho por haber aportado su granito de arena para que se condenara a quien, bajo su condición de progenitor, se aprovechó de alguien vulnerable.

“Ahora resulta que un pederasta sentenciado es la imagen de la injusticia. No me voy a doblar porque sé que hice lo correcto y me da satisfacción el que una víctima haya encontrado justicia en este país. Me siento tan orgulloso de Alexa, de lo que hizo y de lo que generó porque cómo la siguen atacando”, señaló.

En 2019, la víctima en cuestión se atrevió a romper el silencio para denunciar que desde que tenía seis años y hasta cumplir 14, su padre la había tocado de manera inadecuada en contra de su voluntad.

A partir de ese momento, la policía puso en marcha una investigación y después de encontrar algunas pruebas en contra del agresor procedió a detenerlo.

Sergio Mayer (@SergioMayerb) puso un alto a las críticas por apoyar a Alexa Hoffman: “Ahora resulta que soy el malo por apoyar a la víctima”. Incluso, criticó que “hoy la imagen de la injusticia es un pederasta señalado y sentenciado”. Esto ante el caso Héctor Parra. pic.twitter.com/xAUIlWjLlp — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) May 30, 2023

Una vez que el caso se hizo público, Mayer Bretón se acercó a la hija de Ginny Hoffman para apoyarla y esto también contribuyó para que se ejerciera presión hasta condenar al agresor de su propia hija.

Sin embargo, el interés en el caso de la joven le resultó contraproducente al actor de 57 años, pues acepta estar preocupado por las amenazas recibidas en su contra, pero sobre todo donde le advierte que su familia podría pagar las consecuencias.

En este sentido, las hijas de Mayer incluso le han pedido que contrate a personal de seguridad para que estén pendientes de su integridad.

“He recibido ataques y mentadas. Mi familia, mis hijas, Antonia no quería venir porque en sus redes la han atacado, la han criticado, la han amenazado, igual que a mí, me han dicho cosas de mis hijas tremendas”, enfatizó.

También te puede interesar: