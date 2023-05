“Zapatero a tus zapatos”: Fernando Schwartz critica a Oswaldo Sánchez tras su entrevista a Diego Lainez

La final de la Liga MX aún sigue dando de qué hablar, no sólo lo que sucedió en la cancha, sino también lo que pasó fuera de ella y muestra de esto es que Oswaldo Sánchez sigue en el ojo del huracán y aún es objeto de críticas, en esta ocasión por un periodista deportivo de amplia trayectoria.

Vale recordar que, al final del partido en el que los Tigres remontaron un 2-0 y vencieron a las Chivas 2-3 en el Estadio Akron, Oswaldo Sánchez, el exguardameta de la Selección Mexicana y de diversos cubes de su país, incluyendo a los rojiblancos, se acercó a Diego Láinez para entrevistarlo, pero una de sus preguntas causó eco en los medios debido a lo polémica que fue y, sobre todo, a la contestación del jugador felino.

Cuando “San Oswaldo” le cuestionó a Lainez si había fracasado en Europa, el jugador que acababa de acariciar el trofeo del Clausura 2023 le respondió: “No sé si fracasé o no, pero ahorita soy campeón”, dijo con visible molestia antes de cortar la entrevista y marcharse a celebrar.

Luego de esto, las redes sociales se llenaron de críticas para el exportero, quien fue acusado de preguntar algo que los internautas consideraron que no tenía importancia en ese momento, en lugar de hablar sobre el partido o de la sensación de coronarse.

Luego de esto opinó Fernando Schwartz, periodista de Fox Sports, quien ha cubierto 10 Copas del Mundo y ha recibido numerosa cantidad de reconocimientos del gremio, como Las Palmas de Oro, en 1992 y Mejor Periodista de México, en 1996, y el exportero no salió bien librado con sus comentarios.

“Zapatero a tus zapatos, un viejo dicho que ya no se aplica en la actualidad. Entrevistando como si yo fuera un gran portero, un gran portero como si fuera un gran periodista. No, señores, las cosas no son así”, mencionó Schwartz en su video editorial “Minuto crítico digital”.

“Pulula la moda de que los exjugadores sean analistas y en ello llevan ventaja porque jugaron, entiende lo que pasa en la cancha, pero de eso a ser periodistas de tiempo completo y ser entrevistadores, hay una enorme diferencia”, acotó.

Finalmente, aplaudió la contestación de Diego Lainez y aclaró su respeto hacia Oswaldo Sánchez, pero como futbolista, no como entrevistador.

“Esto quedó demostrado en la forma en que Lainez le metió un golazo (la respuesta) a “San Oswaldo”, que sí, es un histórico de la selección, pero no es entrevistador, no es periodista. Zapatero a tus zapatos, yo no me veo en la portería, pero sí entrevistando”, concluyó "ZAPATERO A SUS ZAPATOS" 🙃



