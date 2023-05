CBP One en la mira por fallas en los requisitos de asilo

Center for Immigration Studies (CIS) apuntó contra la aplicación CBP One por permitirle la entrada a Estados Unidos a ciertos extranjeros que no cumplen con los requisitos de asilo, así lo dio a conocer Univision.

De acuerdo con CIS, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) “más del 99 % de los inmigrantes se les permite ingresar a Estados Unidos a pesar del hecho de que ninguno de ellos tienen derecho a estar aquí”.

El informe que llega bajo el nombre “¿Qué está haciendo Biden con los migrantes en los puertos de entrada?”, ha sido puesta bajo tela de juicio porque “los extranjeros que cruzaban irregularmente a la frontera entre puertos de entrada sin solicitar asilo en otro lugar en su camino acá, están sujetos a una presunción refutable de que no son elegibles para el asilo y deben ser expulsados”.

Y resaltan que los extranjeros que llegan a Estados Unidos con la intención de obtener una entrevista a través de CBP One en un puerto de entrada aprovechan el llamado “camino legal” para ser procesados “bajo el asilo normal”.

El detalle que CIS no ha dejado pasar por alto es que “esa es una diferencia importante porque pocos inmigrantes que ingresan irregularmente al país son elegibles para el asilo. En el primer trimestre del año fiscal 2023 se consideraron menos del 14 % de las solicitudes de asilo que se originaron en u reclamo fronterizo de miedo creíble. En más de un tercio de esos casos no presentaron ninguna solicitud de asilo”.

Sin embargo, el medio antes señalado reveló que un grupo de abogados expertos en inmigración les han dicho que “se trata de extranjeros que fueron permitidos ingresar bajo el debido proceso migratorio y esperan la resolución de sus casos de asilo, por lo tanto, su permanencia no puede ser clasificada como ilegal, sino permitida temporalmente”.

CIS por su parte, indica que la mayoría de los inmigrantes que llegan a la frontera no buscan el asilo, sino la oportunidad de vivir y trabajar en Estados Unidos indefinidamente mientras se resuelve su caso de asilo e incluso resalta que si a aquellos inmigrantes se les niega el asilo “simplemente desaparecen del sistema uniéndose a otros 11 millones más de inmigrantes irregulares en Estados Unidos”.

