Esposa de Messi le manda “fuerzas” al portero del PSG que está hospitalizado tras caer de un caballo; ¿cómo sigue?

En medio de su viaje a Barcelona con su esposo Lionel Messi, donde disfrutaron de un concierto de Coldplay, Antonela Roccuzzo se dio tiempo para solidarizarse con Alba Silva, la esposa de Sergio Rico, el guardameta suplente del PSG, quien se encuentra hospitalizado debido a que se cayó de un caballo y sufrió un traumatismo craneoencefálico.

A través de un comentario en redes sociales, la esposa de Messi se sumó a la pena por la que atraviesa la pareja y mandó un mensaje positivo ante la situación.

El comentario lo hizo en la conmovedora publicación que realizó Alba Silva, donde le implora a su marido que continúe luchando por su vida: “No me dejes sola mi amor porque te juro que yo no puedo, ni sé vivir sin ti. Te estamos esperando mi vida, te amamos tanto”, escribió.

Luego de esto, Roccuzzo le envió su solidaridad y buenos deseos con un breve, pero contundente mensaje: “Fuerzas”, escribió la pareja sentimental de Messi, quien es compañero en el PSG del guardameta hospitalizado.

¿Cómo sigue Sergio Rico?

De acuerdo con información de EFE, lo que se sabe este jueves sobre el guardameta es que se mantiene estable, sedado, con vigilancia estrecha y monitorizado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde ingresó el pasado domingo por las graves heridas que sufrió en la cabeza.

Fuentes del centro sanitario informaron a la agencia de noticias que el guardameta sevillano se mantiene en ese estado “tras 72 horas de evolución en la UCI”, donde sigue “estable dentro de la gravedad de sus lesiones”.

“Continúa bajo los efectos de la sedación, con vigilancia estrecha y monitorización, siendo atendido por el equipo de Medicina Intensiva en consenso con otros especialistas de forma multidisciplinar”, indicaron las mismas fuentes.

Alba Silva, esposa del portero, agradeció las muestras de afecto

Dentro de la tristeza que vive por la situación, la esposa del guardameta agradeció que están rodeados de personas que les han expresado sus buenos deseos y recordó la fortaleza de su pareja para salir adelante: “Sergio tiene a muchísima gente orando por él y es muy fuerte”.

A la par, también se sabe que la familia pidió, a través del servicio de prensa del hospital sevillano, que, de ahora en adelante “no desean hacer ningún tipo de declaraciones en esta situación tan complicada que están viviendo”.

