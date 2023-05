“No me dejes sola, mi amor”: El desgarrador mensaje que publicó la esposa de Sergio Rico, el portero del PSG que se cayó de un caballo

Luego de que se dio a conocer que el portero suplente del París Saint-Germain, Sergio Rico, se encontraba grave y que las siguientes 48 horas en observación serían claves en la evolución de su estado de salud, su esposa, Alba Silva, publicó un conmovedor mensaje en redes sociales en el que le suplica a su marido que luche por seguir con vida.

Cabe recordar que el guardameta que suple a Gianluigi Donnarumma y que se coronó con el PSG en la Ligue 1 el fin de semana pasado, se encontraba pasando unos días en su natal Sevilla cuando sufrió un terrible accidente al caerse de un caballo.

Al momento del percance, el portero español del equipo parisino fue trasladado de urgencia, en helicóptero, al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla donde fue atendido por especialistas, quienes diagnosticaron que el futbolista sufrió un traumatismo craneoencefálico, derivado de un fuerte golpe en la zona del cuello.

Ante lo delicado de la situación, Alba Silva publicó el mensaje que conmovió a propios y extraños en redes sociales, acompañado de una imagen en blanco y negro del día del casamiento de la pareja.

“No me dejes sola, mi amor, porque te juro que yo no puedo ni sé vivir sin ti. Te estamos esperando, mi vida, te amamos tanto“, escribió Alba.

Actualmente, el guardameta se encuentra estable dentro de su gravedad y no ha mostrado mejoría, pero se espera que en las próximas horas pueda cambiar su situación.

¿Quién es Sergio Rico?

Sergio Rico González, de 29 años, es un futbolista formado en las fuerzas básicas del Sevilla, equipo donde debutó en el 2014; posteriormente fue cedido al Fulham y en el 2019 fichó para el París Saint-Germain club que actualmente es dueño de su carta; sin embargo, durante dos campañas fue enviado a préstamo al Mallorca, donde fue dirigido por el DT mexicano Javier Aguirre. Para la campaña 2022-23 regresó al club de la Ligue 1 donde es el suplente de Donnarumma, aunque no ha podido tener minutos.

