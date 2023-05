Guillermo Ochoa sigue siendo una opción para el Salernitana

Guillermo Ochoa fue una de las grandes sorpresas en la segunda mitad del fútbol italiano. El Salernitana tuvo una segunda vuelta excepcional y esto los llevó a mantener la categoría. Memo fue una pieza importante en la obtención de dicho objetivo. Sin embargo, el contrato del mexicano finaliza en los próximos días y no hay nada concreto para su futuro.

El exguardameta de las Águilas del América dejó la Liga MX para vivir una nueva experiencia en el fútbol de Europa. El Salernitana le dio esta oportunidad en la Serie A, aunque con ciertas dudas, pues solo le ofreció un contrato por seis meses.

Don Francisco Guillermo Ochoa Magaña @yosoy8a:



Un arquero 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐞𝐫𝐚 1️⃣🇲🇽



🎨 @futbolmxpaint pic.twitter.com/R0ZTVKOmOb — Lega Serie A (@SerieA_EN) May 22, 2023

El vínculo del azteca y el club finaliza en los próximos días y, a pesar de los rumores que relacionan a Guillermo Ochoa en el arco de otros equipos, el protal italiano Tutto Salernitana indicó que Memo es una de las prioridades para la próxima temporada.

¿Cómo le ha ido a Guillermo Ochoa en Italia?

El arquero de 37 años está viviendo una segunda juventud con el Salernitana. Guillermo Ochoa ha tenido un óptimo desempeño en el equipo desde que llegó a principios de 2023. Memo acumula 19 partidos con el club y ha recibido 31 goles. A pesar de que la cifra luce un poco abultada, de no ser por el azteca, el conjunto italiano habría encajado muchos más tantos.

Guillermo ochoa está valorado en $1.3 millones de dólares. A pesar de que el Salernitana quiere retenerlo, no puede impedir que otro club intercambie palabras con el mexicano. Al expirarse el contrato, Ochoa sería agente libre y podría llegar a cualquier otro equipo sin la necesidad de que el club invierta dinero por su ficha. 🇱🇻 Guillermo Ochoa premiato come MVP della stagione 🏅#Avantibersagliera #macteanimo #forzagranata #salernitana #uss1919 pic.twitter.com/vLiFWz1pYk— US Salernitana 1919 (@OfficialUSS1919) May 27, 2023

