Horóscopo de hoy de Nana Calistar 31 de mayo de 2023

PISCIS

Cambios importantes siguen presentes, estas llegando a la mitad del año y vienen cuestiones muy intensas con altas y bajas, tú has tenido el control de tu vida, pero en cierto grado lo has desaprovechado por atender los problemas de las demás personas. Cuida mucho tus sentimientos y no los expongas tanto y menos a personas mediocres que no les importan, vienen días en los que darás la caricia a una amistad o personas que apenas conocerás, no seas tan fácil y darte más a respetar. Es momento de aprovechar cierta buena energía que sucederá en los próximos días para concretar negocios o comenzar a planificar uno. Momentos en los cuales personas del pasado podrían retornar, no traerán nada bueno solo dolores de cabeza. Pon mucha atención a chismes en el área de la familia. Una llamada o mensaje te pondrá muy de buenas. Recibirás noticias importantes. Deberás de ser muy cuidadoso con tus gastos pues podrías enfrentar problemas económicos iniciando el mes de junio.

ACUARIO

En el trabajo y en el amor grandes cambios que te van a beneficiar mucho, la vida te llenará de grandes sorpresas y te sentirás más seguro de ti mismo. Debes aprender a quererte un poco más y ser tú la prioridad en tu vida, te dejas manipular muy fácilmente y al final terminas haciendo lo que los demás quieren. Una amistad o familiar querrá hacer que prometas cosas que no está en tus manos cumplir, no accedas y no te permitas que nadie te manipule. Cuidado con personas que comenzarás a hacerte muchas preguntas sobre tu vida, no cuentes nada porque tus planes podrían venirse abajo de una manera repentina. Cuídate de vecinos o vecinas envidian mucho a tu familia y podrían hacer algo pa fregarlos. Pon un vaso de agua con tres limones bajo tu cama para lograr quitar cualquier energía y romper con maldades que vayan dirigidas hacia ti, te ayudará a dormir mejor.

CAPRICORNIO

Te desesperas mucho porque no ves llegar ese amor que tanto has deseado y esperado, recuerda que si quieres algo bueno y duradero tendrás que esperar y no enredarte con cualquier hijo e hija de la tiznada. No temas a cambios en tu vida, el área de los dineros se ve muy buena sin embargo necesitarás no gastar en cosas que no necesitas pues podrías enfrentar problemas económicos muy pronto. Entrarás en una etapa muy perra en la cual tu palabra tendrá mucho peso, si antes dudaron de tu fidelidad y de tu palabra hoy en día las personas que te rodean se darán cuenta de tu sinceridad. Vienen movimientos en tu trabajo muy perros con cambios de horarios o de puestos, ten cuidado con persona de piel blanca, quedar manipularte y hacerte daño. Es importante que pongas las cartas sobre la mesa con tu pareja en caso de tener pues podrían caer en situaciones complicadas debido a chismes que estarán a la puerta.

SAGITARIO

Vienen encuentros muy perros con personas que te van a atraer muchísimo por su capacidad e inteligencia, llévate las cosas tranquilas y no te apresures a nada, sueles ilusionarte muy rápido de las personas y eso se debe a la necesidad de ser amada. Ten cuidado con jugar con los sentimientos de las personas porque tarde o temprano terminarás pagando cada humillación que realices. Si has tenido problemas con tu pareja ya no te preocupes que las cosas comenzarán a solucionarse, eres bien orgulloso u orgullosa y no sabes pedir disculpas y eso en cierto grado es lo que te daña mucho. Te viene una noticia sobre una persona que te interesa mucho sin embargo la información que llegará a ti no será lo que esperas y podrías decepcionarte mucho. Recuerda quién eres y de dónde vienes, no permitas que ninguna persona te haga bajar de tu nivel, tienes todo para tener a la persona que quieras a tu lado, pero caes en pende%jadas y al final terminas con la peor mi3rda que encuentras.

ESCORPION

Deja de ser manipulado por quienes te rodean, algunas veces te atontas muchísimo y por “amor” te dejas manipular a la imagen y semejanza de las demás personas. Una amistad te pondrá a prueba con un favor pues últimamente te has mostrado indiferente. Cambios de carácter importantes se visualizan, la llegada de nuevos proyectos y cierre de ciclos de amistades. Cuidado con inversiones fantasmas, te la contarán bien bonita y al final todo será fraude. Cambios importantes se aproximan entre ellos la llegada de una persona que te va a cambiar la suerte llegará por medio de una amistad o de una red social, pon mucha atención pues en los próximos días se presentará. Podrías confundirte en tus sentimientos pues no sabrás qué intenciones tiene contigo. Te encanta el sufrimiento y cuando alguien te trata bien sales corriendo del susto. Recuerda quién eres y hacia donde te diriges, no pierdas tu tiempo ni dediques tu vida a personas que no te valoran o te hacen sentir menos.

LIBRA

Tu buen corazón solo funciona con los tuyos, sin embargo, podrías decir un comentario que los haga sentir mal o los ofenda, cuida mucho tus palabras. Un negocio se va a cocinar en próximas fechas y la posibilidad de mejorar los ingresos de una manera bastante buena. A pesar de tener un buen corazón la vida te ha golpeado de tal forma que te ha hecho una persona muy insensible, asegúrate de no dañar a quien de verdad te quiere y aprecia por problemas de tu pasado, no todas las personas son iguales. Las traiciones se harán presentes en próximas fechas, ten cuidado con cuestiones que tengan que ver con pagos y deudas pues podrías cerrar una puerta que necesitarás en tu futuro. Ten cuidado con lo que piensas, quieres y deseas pues estas en una etapa donde todo lo que deseas se comenzará a materializar, sobre todo las cuestiones negativas, así que trata de que lo que pase por tu cabeza sean pensamientos positivos.

VIRGO

Un suceso que está por suceder te hará cambiar mucho tu manera de pensar, madurarás demasiado. Es momento de pensar en el futuro y comenzar a trabajar en el para qué comiences a ver en claro los resultados. No tengas miedo de enfrentar los obstáculos que la vida te pone cada día pues tienes la capacidad de eso y mucho más. No te dejes caer ni vencer y ve tras tus metas y objetivos ya sea amor, trabajo o dinero que si te lo propones lo conseguirás en un corto periodo. Una persona de tu pasado te piensa mucho sin embargo te guarda ciertos rencores que no lo dejan acercarse a ti. Te vienen movimientos en tus estados de ánimo, días te sentirás de la chin#gada y otros querrás comerte al mundo. Viene una salida a tomar con amistades o a chismear con la comadre. Ten mucho cuidado con cambios de última hora los cuales podrían shingarte la existencia.

LEO

Cada día más fuerte y optimista, has cambiado mucho en estos últimos meses y eso se debe a la vida que has llevado, es complicado que te hagan tonto o tonta pues sabes bien detectar cuando te mienten o quieren pasarse contigo. En esta mitad del año se te presentarán grandes oportunidades de crecimiento personal no las desaproveches pues oportunidades así no se te volverán a presentar pronto. Mucho cuidado si tienes negocio pues estarás rodeado de personas con mucha envidia que buscarán de una y mil maneras verte mal y que se te caiga lo que has construido. En el amor hay muchas posibilidades de concretar algo serio, no seas tan exigente al momento de buscar o salir con alguien recuerda que como esté el sapo deberá de estar la pedrada, si quieres un modelo ponte las pilas y que lo que pides sea lo mismo que ofreces tienes todo para estar bien físicamente pero no has sabido sacarle buen provecho.

CÁNCER

La vida te compensará unas buenas obras que hiciste en tu pasado, están por llegar nuevas personas a tu vida las cuales te dejarán muchos aprendizajes. No te dejes menospreciar por personas de tu pasado que han regresado a tu presente y que solo buscarán dañarte de alguna forma o de alguna manera. Ten cuidado con tu familia, la has descuidado mucho por atender asuntos que no te ayudan ni te dejan nada bueno. Tienes un carácter tan fuerte y débil a la vez, te gusta ser líder en todo y tener el control, en tu camino te has topado con toda clase de personas sin embargo no has sabido encontrar la plenitud y la felicidad, recuerda que la felicidad no es eterna así que disfruta los momentos buenos que tengas. Tus sueños te revelarán una gran verdad que habías esperado. Si tienes pareja momentos de pura pasión se aproximan. Embarazo de familiar y retorno de amistad del pasado.

GÉMINIS

Te viene momentos increíbles con amistades y una duda que traías en mente sobre cierta persona se despejará con ciertos acontecimientos que están por suceder. Es posible que recibas ofertas de trabajo o algo que tiene que ver con curso o escuela, podría interesarte realizar algún curso o prepárate en algo que siempre has querido, se te dará la oportunidad. Ten cuidado con poner tu corazón en bandeja de plata a quien solo sabe comer en platos de cartón y desechables, podrías cometer ciertas imprudencias que te causarán problemas con la familia o algunas amistades. Te estás convirtiendo en una persona muy dura y con justa razón, solo así lograrás que nadie te friegue y se sobrepase contigo. No cambies tu sentido de humor pues es lo que atrae a las personas. Amores te sobrarán, pero posiblemente elijas a la persona incorrecta has caso a tu corazón y no a tus ojos, sueles irte mucho por las apariencias.

TAURO

Vienen oportunidades en los negocios, pues un cambio de trabajo o la posibilidad de compra y venta de artículos electrónicos se aproximan. Vienen movimientos perros en tus estados de ánimo días amanecerás muy pleno y feliz y otros que ni te toquen porque soltarás golpes, aprende a controlar tu carácter, es muy explosivo y sueles lastimar a muchas personas sin darte cuenta. Si tu pareja no te muestra mucho tus sentimientos no le presiones, recuerda que no todos tienen el poder de ser tan expresivos y directos como tú. Momento de que te pongas las pilas, ya no más traiciones y fregaderas que pudieran dañar de más tu relación, deja de confiar en quien solo te da dolores de cabeza, aprende a valorarte y no aceptar migajas de nadie. Caída y accidente en puerta y noticia inesperada está por llegar. Miércoles de reflexionar, pero también de tomarte un descanso en todos los aspectos de tu vida para volver a cargarte de energía que mucho la necesitas. Cuando logras enamorarte eres capaz de cambiar el mundo de quienes te rodean pues sueles derramar mucha paz y confianza.

ARIES

Si tienes pareja momentos importantes y situaciones que harán que la relación prospere y mejore mucho, perdida de objeto, subirás de peso, cuida mucho eso que estás en temporada de engorda. En la economía algunos problemas, sueles gastas más de la cuenta y después te la vez muy presionado o presionada. Muchos cambios en puerta que te harán madurar y despojarte de todo ese miércoles de gente que solo te hace sufrir y sentir mal. Eres una persona que siempre expresa y dice que lo que siente sin importar el qué dirán, eso es bueno solo que hay personas que no están preparadas para escuchar eso y se llegan a ofender. Viene una situación complicada pues tendrás que escoger entre dos personas, no sabrás qué decisión tomar, déjate llevar por tu corazón y tu sexto sentido. Vienen movimientos astrológicos que harán que retorne una persona de tu pasado y te darás cuenta como la vida le ha tratado. Traerás mucha suerte en juegos de azar sin embargo es importante que no apuestes el dinero que no tienes.