Los signos del zodiaco que se odian mutuamente

La compatibilidad astrológica no solo se refiere a la posibilidad de sostener una relación romántica satisfactoria, también a qué tantas posibilidades tienen los signos de llevarse bien unos con otros en la amistad o el trabajo. En este sentido, es posible saber qué signos zodiacales son los que se guardan un odio mutuo y el destino ve difícil que puedan fomentar una asociación armónica.

Desde luego no significa que jamás podrán convivir, sin embargo, su carácter no es compatible en lo más mínimo y se nota desde el momento en que se conocen. ¿Has notado cómo algunas personas, o tu mismo, simplemente no pueden hacer clic? Popularmente se dice que “nunca se cayeron bien” y quizá la razón pueda ser astrológica.

Un interesante artículo del sitio de astrólogos Astrofame reveló quiénes son los signos del zodiaco que se guardan odio mutuo, desde una perspectiva cósmica.

Dos Aries es casi imposible que puedan llevarse bien debido a que en todo momento existe la posibilidad de una discusión explosiva. Este signo es orgulloso y odia admitir cuando están equivocados, esto significa que es un desafío resolver los conflictos entre ellos.

Aries y Libra

Libra posee un espíritu idealista y soñador, lo que no es tanto del agrado de un luchador e impulsivo Aries. Los carneros del Zodiaco presionan a los pertenecientes al signo de la balanza a tomar una posición, lo que jamás harán. Libra es diplomático y siempre busca el equilibrio, por eso es notable sus distantes puntos de vista.

Tauro y Leo

Si bien ambos signos son compatibles en el amor, en otras relaciones como amistad, familiares o entre colegas simplemente se odian. Cuando están juntos hace falta una pequeña chispa para comenzar un gran incendio imposible de apagar. Las discusiones son interminables porque ninguno está dispuesto a ceder.

Astrológicamente, Géminis es el signo que alberga dos personalidades distintas a la vez. Su símbolo son los gemelos, lo que significa su mente es dual y trabaja en dos sentidos diferentes. ¿Qué pasa cuando dos Géminis tratan de relacionarse? Es como si 4 personas con pensamientos diferentes quisieran ponerse de acuerdo al mismo tiempo, lo que resulta casi imposible.

Cáncer y Piscis

Ambos signos del zodiaco son altamente sensibles por lo que cuando están juntos se vuelven insoportables. El drama será el protagonista y como los dos se sentirán siempre ofendidos, ninguno dará el primer paso para resolver sus asuntos.

Escorpio y Acuario

La personalidad de estos dos signos es opuesta, por un lado Escorpio es intenso y quiere tener el control de todo, mientras que Acuario es más relajado, pero es un rebelde que jamás se dejará dominar por nadie.

