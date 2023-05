5 signos del zodiaco que son odiados porque no les gusta hacer nada

Algunas personas son especialistas en desaparecer cuando se necesita una mano, hábiles para inventar las excusas más fantásticas si pides su apoyo para algo o descarados para negarte un favor a pesar de haber hecho tú previamente algo por ellos. Resulta que el horóscopo tiene una influencia en este tipo de personas.

Según la astrología, algunos signos del zodiaco son muy odiados porque simplemente no les gusta hacer nada. No levantan un dedo y si no les queda de otra, se la pasan todo el día quejándose. Son los menos cooperativos y a quienes la gente no suele acudir porque de antemano saben que no pueden contar con ellos. ¿Quiénes son estos signos? De acuerdo con la opinión de astrólogos al sitio Best Life Online, hablamos de los siguientes.

Si bien Piscis es empático y bueno para entender cómo te sientes, no es bueno resolviendo problemas. Ante los conflictos son pasivos y tienen dificultades para ser proactivos. Desconocen cómo ayudar a las personas o no quieren apoyarlas debido a que sus problemas los afectan tanto que pueden convertirlos en suyos.

Son útiles para solucionar sus asuntos, pero por alguna razón no les gusta hacer nada por los demás. Odian tener que posponer sus cosas para ayudar, si lo hace, es rápido y directo. No les gustan los cambios y por eso detesta abandonar lo que está haciendo aunque se trate de hacer un favor a sus seres queridos.

Como uno de los signos más independientes, no entiende cómo las personas necesitan ayuda para ocuparse de sus asuntos. Aries rara vez pide apoyo, ciertamente porque ellos no requieren una mano extra, al menos eso es o que piensan. De esta manera, no esperes que este signo se ofrezca como voluntario.

Si algo no lo beneficia, no asumirá la responsabilidad, así es Escorpio. Acostumbra tener el control y se enfocan en sus propias necesidades. Odian sentirse manipulados, así que si no eres directo cuando pides su ayuda, asumirán que tienes un motivo oculto, opinan los astrólogos.

Los nacidos bajo este signo adoran su libertad por encima de cualquier cosa por lo que no les gusta sacrificar su tiempo para ayudar debido a que lo ven como una forma de limitación. Además, Sagitario es olvidadizo y no es bueno para cumplir sus promesas, motivos por los cuales, aparece en este listado astrológico.

Sigue leyendo:

• Los 3 signos más responsables del Zodiaco y los 3 más irresponsables

• Conoce qué signos son los más responsables del zodiaco

• Cuáles son las 4 mujeres más estrictas del zodiaco