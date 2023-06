Adamari López destapa cuáles son sus planes profesionales tras su salida de Telemundo

A unas semanas de haberse dado a conocer su salida de Telemundo, Adamari López finalmente se pronunció sobre su futuro profesional y lo que espera de sus nuevos proyectos. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

La estrella de programas como “Hoy Día” y “¡Así se baila!” informó que no tiene miedo de experimentar con nuevos formatos en televisión, y por qué no, cine.

“En este momento he aprendido a vivir un día a la vez, pero ciertamente me encuentro abierta a las oportunidades que puedan seguir significando un reto y sumen a mi evolución profesional“, contó Adamari López a People en Español. “Todo lo que me pueda mantener cerca del público a quien tanto quiero y agradezco, siempre será bienvenido”.

Si bien las propuestas no han dejado de llegar, la también actriz prefiere tomarse un día a la vez y enfocarse en mantenerse en contacto con su público a través de la creación de contenido en redes sociales. Este no solo se centra en la comedia y las tendencias, también en promover un estilo de vida saludable.

“Sigo enfocada en vivir un estilo de vida saludable y de mantener mi alimentación sana y ejercicios como prioridad en todo lo que hago”, detalló la boricua.

“Disfruto de pasar tiempo de calidad junto a mis seres queridos y de realizar actividades divertidas que promuevan alegría y felicidad. Me gusta meditar, conversar y aprender diferentes técnicas y recursos para tener mi salud óptima. No le tengo miedo a estar en contacto con mis emociones y eso siento me permite estar fuerte”, precisó.

Para finalizar, Adamari López confesó que volver a la actuación suena tentador: “Me encantaría alguna serie, quizás una película”, dijo.

