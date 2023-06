Adiós a Diego Lainez: “Factor” fue excluido por Diego Cocca de la Copa Oro y la Liga de Naciones de la Concacaf

Diego Lainez recibió otro duro golpe en la Selección Mexicana. “Factor” se consagró con Tigres de la UANL en la Liga MX, pero este mérito no fue suficiente para convencer a Diego Cocca, seleccionador de El Tri. El estratega argentino dejó fuera de la Copa Oro y de la Liga de Naciones de la Concacaf al joven delantero mexicano.

Tras la obtención del título con Tigres de la UANL, Diego Lainez tuvo varios encontronazos con sus detractores. El futbolista mexicano mandó varios mensajes a través de sus redes sociales y transmisiones en directo. El azteca se dio golpes de pecho con el título del fútbol mexicano, pero esto no convenció a Diego Cocca.

De hecho, además del estratega argentino, varios usuarios en las redes sociales también les quitaron mérito al logro de Lainez al asegurar que su aporte fue mínimo con la camiseta de Tigres de la UANL. En el balance general de la temporada, Diego Lainez sólo otorgó dos asistencias y se fue sin goles.

Esto hizo que Diego Cocca lo dejara fuera de la lista de 23 jugadores que asistirán a la Copa Oro y finalizarán la participación de México en la Liga de Naciones de la Concacaf. “Factor” sólo tendrá la oportunidad de jugar los partidos amistosos de El Tri ante Guatemala, el 7 de junio y tres dias después ante Camerún.

Los respaldados por El Tri

Diego Cocca dejó fuera a Diego Lainez, pero otros futbolistas mexicanos pasan por un momento similar y aún así fueron llamados. Uno de esos casos fue el de Raúl Jiménez, delantero del Wolves de Inglaterra que no ha marcado en esta edición de la Premier League. Julián Araujo es otro futbolista que no acumula minutos de nivel desde que llegó al FC Barcelona, pero que también fue considerado por Diego Cocca ¡VAMOS! 👊🏻🔥

Esta es nuestra lista de convocados para los partidos de preparación, juegos de Final Four de la Nations League y Copa Oro. 🏆 ⚽️



¡Con todo, México! 🇲🇽

#LaSelecciónEsDeTodos

