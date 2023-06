“Antes de matarte te hago llorar”: La Fiscal General de Ecuador recibió amenazas contra ella y su hija

La Fiscal General de Ecuador, Diana Salazar, ha recibido hostigamiento desde hace días, pero este 1 de junio despertó con amenazas de muerte contra ella y su hija, las cuales le fueron enviadas directamente a su celular, en un video similar a los enviados por los cárteles mexicanos, pues siete hombres con armas largas y cubiertos del rostro aparecieron en él.

En la grabación uno de los hombres le dice: “La vez pasada te me salvaste porque alguien habló por ti, pero esta vez no creo que te me salves”, después dijo que la tienen monitoreada y para probarlo dio varios datos personales de la funcionaria; además siguió profiriendo fuertes amenazas.

“Si no te vas por las buenas, te vas por las malas”, se escucha decir a uno de los encapuchados en el video, según dio a conocer el medio La Hora.

“Ya vas a cumplir años, no quiero arruinar tu fiesta matándote a tu hija, porque antes de matarte te hago llorar y sufrir, esto es fácil y sencillo, si no te vas por las buenas te vas por las malas y por las malas te mando a festejar al infierno, así es que decide bien Dianita, no hagas que use todo mi poder, mi gente, mis armas que son más de las que tu piensas y te imaginas, creo que esto está demostrado, así es que decide bien o serás mi próximo objetivo…”, difundió el medio Expreso.

#Atentos



La fiscal General del Estado Diana Salazar, recibió un mensaje y video con amenazas de muerte contra ella y contra su hija en su chat de WhatsApp la madrugada de hoy 1 de Junio. pic.twitter.com/izrWhfd2wH — CHARLIE ANGELO MARTINEZ DUMES (@AngeloDumes) June 1, 2023

Fue mediante WhatsApp que se enviaron estos mensajes amenazantes, el remitente comenzó con un “Buenos días”, después envió el video intimidatorio y finalizó con otra velada amenaza, “Usted decide mi Dra”. La Fiscal General denunció las amenazas y recibió el apoyo de la dependencia que encabeza, así como del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, quien dijo que ya hay elementos de la policía cuidándola.

Cabe señalar que estas amenazas se dan en medio de un proceso en el que buscan destituir a la funcionaria, acusándola de haber plagiado su tesis de licenciatura, algo que calificó como un movimiento político. Entre las personas que buscan su destitución está un exfuncionario que fue procesado durante la administración de Salazar.

Priscila Schettini, esposa del exdefensor del Pueblo, Freddy Carrión, quien fue condenado en 2021 a tres años de prisión por supuesto abuso sexual, también forma parte del grupo de personas que buscan su remoción.

Sigue leyendo:

– Ecuador, la nueva central de operaciones del narco en América.

– Senadores de EE.UU. alertan sobre el creciente poder del narcotráfico en Ecuador.