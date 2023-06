Las afirmaciones falsas y engañosas amplificadas por Elon Musk en Twitter

El director ejecutivo de Twitter, Elon Musk, ha sido criticado por amplificar afirmaciones falsas y engañosas en su red social en meses recientes, a pesar de las afirmaciones de sus simpatizantes de que el magnate sólo está “haciendo preguntas” o “desafiando la narrativa tradicional”.

Musk, que tiene la cuenta con más seguidores en la plataforma, suele ser cauteloso con la redacción de sus tuits, sin embargo interactúa con importantes cuentas de la derecha estadounidense, incluyendo algunas conocidas por compartir información falsa.

El equipo de verificación de la BBC ha analizado algunas de las teorías falsas y declaraciones incendiarias en Twitter sobre las que Musk ha comentado en meses recientes.

Tiroteo en Texas

Musk ha puesto en duda repetidamente la evidencia que demuestra que el sospechoso de una reciente balacera en un centro comercial en Texas tenía inclinaciones neonazis.

Las cuentas del atacante en YouTube y la red social rusa Odnoklassniki fueron inicialmente descubiertas por el grupo investigativo de sistema abierto Bellingcat, donde aparecían fotos de tatuajes con esvásticas, un largo testamento violento y un meme que mencionaba “niños latinos” y la frase “conviértete en un supremacista blanco”.

Esas cuentas también fueron examinadas independientemente por la BBC y otros periodistas, y la policía afirmó que el atacante “tenía ideas neonazis”, aunque los motivos por los que mató a ocho personas siguen siendo investigados.

No obstante, Musk puso en duda la evidencia y, sin ofrecer ningunas pruebas de su parte, aludiendo que Bellingcat estaba involucrado en “operativos psicológicos”, o “psyops”, como se conoce en inglés.

Didn’t the story come from @bellingcat, which literally specializes in psychological operations? I don’t want to hurt their feelings, but this is either the weirdest story ever or a very bad psyop! — Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2023

Los operativos psicológicos son comúnmente utilizados en guerra o contra países extranjeros hostiles, como una forma de provocar a que el rival piense o actúe de una manera en particular.

Pero la idea descabellada de que las autoridades habitualmente realizan ese tipo de operativos vinculados a tiroteos indiscriminados o ataques terroristas para influir en la opinión pública se ha convertido en un tema de los círculos adeptos al porte de armas en Estados Unidos.

Musk se ha referido varias veces a este popular concepto de “psyops”, por ejemplo en marzo, cuando prometió enfrentar la “manipulación de la opinión pública” en Twitter usando inteligencia artificial.

En respuesta, el fundador de Bellingcat, Eliot Higgins, catalogó al dueño de Twitter como “un idiota que consume medios basura”. Musk no respondió a las solicitudes de un comentario.

Musk reiteró sus aseveraciones en una entrevista con el medio CNBC la semana pasada, afirmando que Odnoklassniki era un sitio “oscuro” del que “nadie jamás ha escuchado”.

Musk doubles down on his claims that there's no evidence the Allen, Texas mall shooter had white supremacist beliefs, and that @bellingcat "does psy-ops" professionally. pic.twitter.com/60yvbbspYZ — nikki mccann ramírez (@NikkiMcR) May 16, 2023

Pero Odnoklassniki es una de las redes sociales más populares en Rusia y la existencia del perfil del atacante en esa plataforma fue revelada por primera vez por el diario The New York Times, citando a la policía y fuentes de seguridad, antes de que fuera descubierto por Bellingcat usando la herramienta de búsqueda de la plataforma.

El chamán de QAnon

Musk ha cuestionado varias veces algunos de los detalles de las revueltas en el Capitolio en Washington del 6 de enero de 2021, pero sus declaraciones más polémicas sucedieron en marzo, cuando pareció sugerir que uno de los más reconocidos participantes del levantamiento había sido condenado equivocadamente.

En su cuenta de Twitter, Musk afirmó que Jacob Chansley, el hombre conocido como el “chamán de QAnon”, sentenciado a 41 meses de cárcel, había “recibido 4 años de prisión por una gira [del Capitolio] no violenta y acompañado por policías”.

Reuters Jacob Anthony Chansley, o el chamán de QAnon, repetidamente rechazó las órdenes de la policía para salir del Capitolio.

Las declaraciones se basaron en un corto video que muestra a Chansely caminando por los corredores del Congreso, flanqueado por policías y que fue emitido por en el programa del expresentador del noticiero de Fox News, Tucker Carlson.

Sin embargo, otras acciones de Chansley ese 6 de enero de 2021 también fueron captadas por las cámaras. Se le ve repetidamente rechazando las órdenes de la policía de abandonar el recinto y fue filmado gritando dentro de la cámara del Senado.

Chansely fue imputado de seis crímenes federales y firmó una declaración de culpabilidad aceptando el cargo de obstrucción de un procedimiento oficial como “verdadera y certero”.

Ataque contra Paul Pelosi

Musk fue criticado el año asado después de compartir declaraciones infundadas tras el ataque contra Paul Pelosi, el esposo de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU., Nancy Pelosi, en su residencia por un hombre que había promovido una variedad de teorías de conspiración de extrema derecha.

Reuters Paul Pelosi, aquí con su esposa Nancy, apareció en público unos meses después del ataque usando un sombrero para ocultar sus heridas.

Una noticia falsa sobre el ataque que se volvió viral sugería que Pelosi, de 82 años, y su atacantes David DePape, de 42, estaban en una relación homosexual y que habían tenido un pelea ebrios.

Aunque muy extrema, la afirmación empezó a ganar seguidores en EE.UU. después de que Musk lanzara en Twitter un artículo de un sitio web que planteaba la misma teoría.

El sitio web que Musk vinculó tiene un historial de publicar noticias erróneas, incluyendo un artículo de 2016 que afirmaba que Hilary Clinton había muerto.

Contrario a los otros ejemplos, Musk eliminó el tuit después y pidió disculpas por el error.

George Soros

También en la mira de Musk recientemente ha estado el multimillonario George Soros, cuyo financiamiento de causas liberales y progresivas a través de su fundación filantrópica lo ha convertido en el ogro de los conservadores y activistas de derecha.

Musk sostuvo que Soros “quiere erosionar el mismo tejido de la civilización” y que “odia a la humanidad”. Tres días antes de esas declaraciones, el fondo de inversión de Soros anunció que había vendido sus acciones en Tesla, la empresa de autos eléctricos de Musk.

You assume they are good intentions. They are not. He wants to erode the very fabric of civilization. Soros hates humanity. — Elon Musk (@elonmusk) May 16, 2023

Musk comparó a Soros con Magneto, el personaje de la serie de fantasía de Marvel que, como el Soros de la vida real, sobrevivió el holocausto.

Los tuits provocaron la condena de la Liga Antidifamación, del principal grupo de defensa de los judíos en Estados Unidos y de la Cancillería de Israel.

No obstante, Musk negó que sus comentarios fueran antisemitas, declarando al canal CNBC: “Si soy algo es pro semita”.

