Messi se va del PSG: ¿Cuántos goles y títulos consiguió el astro argentino en Francia?

Christophe Galtier, entrenador del PSG, reveló que Lionel Messi ya no jugará más con el PSG, puesto que no renovará su contrato con el equipo parisino. Como resultado, el astro argentino disputará su último compromiso ante Clermont, en lo que será la última fecha de la Ligue 1.

“He tenido el privilegio de dirigir al mejor jugador de la historia del fútbol. Es un gran privilegio. Es su último partido en el Parque de los Príncipes y espero que sea acogido de la mejor forma”, dijo Christophe Galtier, entrenador del PSG, sobre Lionel Messi, en conferencia de prensa.

Antes de dicho partido, donde seguramente Messi anotará un gol más con la playera de París, el exjugador del FC Barcelona marcó 32 goles y dio 35 asistencias en 74 partidos, en todas las competencias, todo esto desde su llegada al equipo en el 2021.

De todos los partidos mencionados que disputó Messi, ganó 49, empató 12 y perdió los 13 restantes, dejando buen balance general para ‘La Pulga’. Durante este tiempo el astro argentino compitió en ocho torneos, Ligue 1, Champions League, Supercopa de Francia y Copa de Francia.

En dichos tornes, ganó dos Ligue 1: 2021-22 y 2022-23. Además, levantó una Supercopa de Francia (2022-23). Sin embargo, no todo fue victorias para Messi, pues no pudo levantar ni la Champions -objetivo principal para los parisinos- ni ninguna edición de la Copa de Francia.

Cómo ver el último partido de Messi en el PSG en Estados Unidos

Para ver el último partido de Lionel Messi con el PSG en Estados Unidos, deberemos usar los servicios de beIN SPORTS, canal que transmitirá al PSG vs. Clermont el próximo sábado 3 de junio a las 15:00 ET, 12:00M ET.

Sigue leyendo:

. Esposa de Messi le manda “fuerzas” al portero del PSG que está hospitalizado tras caer de un caballo; ¿cómo sigue?

. Regreso de Lionel Messi al FC Barcelona pasa por maniobra con David Beckham y el Inter Miami

. Lionel Messi y Neymar presentan la nueva playera del PSG en medio de rumores de salida