Se prepara una película “live-action” basada en el personaje principal de “Spider-Man: Across the Spider-Verse”

La película de 2018 “Spider-Man: Into the Spider-Verse” presentó al personaje de Miles Morales, un chico que de repente se convierte en un superhéroe. Ya está lista la secuela de ese filme de animación, que lleva por título “Spider-Man: Across the Spider-Verse”, y en la premiere de ésta la productora Amy Pascal reveló que ya se trabaja en una cinta live-action (es decir, con actores) que se centrará en Morales.

“Lo verán todo. Está sucediendo”, dijo Pascal al referirse a ese nuevo proyecto, que no será el único dentro del universo cinematográfico de Spider-Man, ya que posteriormente se producirá una película sobre Spider-Woman, otro de los personajes de Marvel Comics muy querido por los fans, quienes desde hace años piden un filme de la superheroína.

“Spider-Man: Across the Spider-Verse” es dirigida por Ken Powers, Justin K. Thompson y Joaquin Dos Santos; cuenta con las voces de Issa Rae, Jason Schwartzman, Shameik Moore y Hailey Steinfeld en los personajes principales y se estrenará en Estados Unidos el 2 de junio.

