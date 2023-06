Más de 6,500 personas se unieron a la marcha “Un día sin inmigrantes”: “Qué les duela donde más les debe doler, en el dinero”

Las organizaciones Unidos Immokalee y Coalición de Inmigración en Florida, ambos grupos proinmigrantes, estimaron que cerca de 6,500 personas se unieron a la marcha pacífica “Un día sin inmigrantes” para protestar contra la ley SB-1718 que firmó el gobernador Ron DeSantis y que entrará en vigor el 1 de julio.

En entrevista con Telemundo, la hispana Lupita Vázquez de Immokalee, una comunidad agrícola de más de 70 millas al norte de Miami, Florida, contó que el jueves despertó sin el bullicio de los latinos que trabajan en los sembradíos.

“De escuchar una cosa todos los días, los sonidos de lo que son los trabajadores inmigrantes, lo que es tu comunidad inmigrante y luego el silencio, para mí fue impactante”, dijo la joven hija de agricultores y veterana del Ejército y activista local.

De acuerdo con el medio antes citado, Immokalee es una ciudad de apenas 28,000 habitantes, pero el jueves gran parte de sus habitantes salieron a las calles para exigir la revocación de la polémica ley que pone sobre las cuerdas a cientos de inmigrantes.

“Más de 20 negocios están cerrados hoy en solidaridad y apoyo. Que les duela, donde les debe doler, que es el dinero, toda la economía. Esperemos que ése sea el impacto. No nos vamos a quedar callados y en la obscuridad”, dijo.

El agricultor y líder comunitario en la Coalición de Trabajadores de Immokalee, Lucas Benitez, le dijo al mismo medio que “es una completa ironía esta ley (porque) básicamente son los trabajadores agrícolas los que ponen la comida sobre la mesa, ¿qué pasa si no están ellos?”.

“En octubre empieza la cosecha, todas esas verduras no las va a recoger nadie. Lo que pagan por cubeta son 75 centavos de dólar y las personas que tienen papeles no quieren ganar poquito. Su tú te acercas a un campo de siembra, no ves ni una sola persona gringo americano, un blanco allí, todos son morenitos y latinos como yo”, dijo otra la inmigrante María Pérez.

Hasta ahora se desconoce cuál fue el impacto económico que provocó el paro de los inmigrantes, también se desconoce lo que el gobernador de Florida y aspirante a la Casa Blanca, Ron DeSantis, opina al respecto.

