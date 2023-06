“Un día sin migrantes”: Trabajadores amenazan con paralizar Florida en protesta por la ley SB-1718 de Ron DeSantis

A un mes de que entre en vigor la ley antiinmigrante en SB-1718, firmada hace un par de semanas por el gobernador Ron DeSantis, la comunidad inmigrante de Florida hizo un llamado a empresarios, empleados e incluso camioneros para unirse a la marcha pacífica que lleva por nombre “Un día sin inmigrantes” que está programada para este jueves.

Telemundo reportó que esta marcha tiene como fin “golpear” a la economía de Florida, así como hacerle saber a DeSantis que los inmigrantes juegan un papel importante en su estado.

“El poder inmigrante es la unificación de las razas”. “Latinos unidos”. “Gran marcha pacífica ‘Un día sin inmigrantes'”. “Digamos no a la ley antiinmigrante SB-1718. Esta ley afectará a toda nuestra comunidad. Te invitamos a tomar acción”. “Reunión y marcha para la igualdad y una reforma migratoria”. “No salir a trabajar. No salir a comprar, No mandar a los niños a la escuela. No salir a cargar gasolina“, se puede leer en los panfletos que circulan entre los inmigrantes.

En entrevista con el medio antes citado, William de la Cruz, quien es dueño de ‘Eagle Nursery Homestead’, dijo que este jueves sus campos de viveros y agrícolas en Florida lucirán vacíos porque sus empleados, en su mayoría inmigrantes, marcharán en contra de la ley SB-1718.

“¿Quién puede tener la culpa?, nada más (que) el gobernador, porque está alborotando un avispero donde no debió haberse metido, porque él también come de la agricultura”, dijo De la Cruz.

Pero no solo los trabajadores inmigrantes se unirán a ellos, también lo harán algunos traileros, como el “arracadas” quien a través de las redes sociales ha pedido a sus colegas unirse a la causa a través del hashtag #NoMásFlorida y #TrailerosPorLaRaza.

“Todos los hispanos y algunos americanos traileros nos hemos decidido tomar el día libre desde maña (es decir, hoy jueves) de ser posible hasta el martes o lunes que viene. (Y no se moverán) cargas en el país”, dijo el “arracadas” a través de sus redes sociales.

Si bien Florida es donde entrará en vigor la ley SB-1718, en diferentes estados del país también habrá manifestaciones pacíficas como rechazo a la ley antiinmigrante del aspirante a la Casa Blanca en 2024, Ron DeSantis.

Activistas pro-inmigrantes han trabajado muy duro para que la comunidad esté enterada del impacto que tendrá en sus vidas la polémica ley que entrará en vigor en un mes.

La ley SB-1718 busca castigar a las empresas que den trabajo a los indocumentados con fuertes multas, además, castigará a los familiares, así como a las personas que ayuden a este grupo.

La polémica ley tampoco reconocerá las licencias para manejar emitidas por estados más benevolentes con los inmigrantes y obligará a los hospitales a preguntar sobre el estatus migratorio de un paciente registrado.

Hasta el momento la oficina del gobernador DeSantis no se ha manifestado respecto a estas marchas.

