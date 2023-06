Por qué Raúl González se “desmayó” durante la transmisión de Despierta América

Tremendo susto se llevó el público de ‘Despierta América’ durante la más reciente transmisión del programa cuando uno de sus conductores favoritos, Raúl González, cayó al suelo de forma inesperada ante la mirada atónita de sus compañeros.

El inesperado momento se dio mientras el presentador se encontraba junto al doctor Juan Campos y Karla Martínez, quienes de inmediato, acudieron para brindarle su ayuda. No obstante, el público pronto descubrió que se trató de un desmayo fingido con un motivo en particular: enseñar a la audiencia cómo reaccionar en caso de un incidente parecido.

“Hoy vamos a aprender a cómo dar primeros auxilios, si esto nos sucede en la vida real”, mencionó Karla Martínez mientras el experto en el tema daba paso a una explicación a profundidad.

Fue así como Raúl González presumió sus dotes actorales al permanecer “desmayado” sobre el suelo mientras el experto compartía una breve lección de la resucitación cardiopulmonar, mejor conocida como (RCP).

Si bien la intención de su caída quedó al descubierto para los televidentes, no faltaron aquellos internautas que, al desconocer el contexto, se alarmaron y temieron por la salud del conductor de televisión.

“Hasta yo me asusté cuando Raúl se desmayó”, “Oh, Dios yo pensé que le pasó algo”, “¿Está actuando? No se notó” y “Ahora sí me la creí”, son algunos de los comentarios que se leen en la red.

