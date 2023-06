Lionel Messi se despide abucheado, sin gol y con derrota en su último partido con el PSG

Como ha sido usual a lo largo de los últimos encuentros del París Saint-Germain en el Parque de Los Príncipes, Lionel Messi fue abucheado por su propia afición en su último encuentro como parisino, ya que horas antes de la derrota 2-3 ante el Clermont, el club confirmó su salida vía comunicado.

Minutos antes de iniciar el compromiso, cuando la megafonía del recinto anunciaba las alineaciones, parte de los hinchas silbaron al escuchar el nombre del argentino que salía como titular y tuvo un primer tiempo discreto con 23 pases concretados, tres remates y uno al arco.

Silbidos para Lionel Messi en su último partido con la camiseta del PSG…😳 pic.twitter.com/hhRZlkxeRV — Pablo Giralt (@giraltpablo) June 3, 2023

😱 𝐂𝐋𝐎𝐒𝐄! 🇦🇷 𝐌𝐞𝐬𝐬𝐢 𝐰𝐚𝐫𝐧𝐬 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐚 𝐟𝐫𝐞𝐞 𝐤𝐢𝐜𝐤 𝐮𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝐰𝐚𝐭𝐜𝐡𝐟𝐮𝐥 𝐞𝐲𝐞 𝐨𝐟 𝐀𝐧𝐭𝐨𝐧𝐞𝐥𝐚 𝐑𝐨𝐜𝐜𝐮𝐳𝐳𝐨 #𝐋𝐢𝐠𝐮𝐞𝟏 🇫🇷



LIVE NOW on beIN SPORTS 📺 pic.twitter.com/6CWeUEA87r — beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) June 3, 2023

En un encuentro que también fue el último para el defensor español Sergio Ramos, este sí pudo decir adiós manifestándose en el marcador con un gol de cabeza al 16′, justo en medio del minuto de homenaje que los fans dedicaban a su compatriota, el portero Sergio Rico, quien se encuentra internado tras sufrir un accidente en un caballo.

Pancarta en homenaje a Sergio Rico. Foto: ALAIN JOCARD/AFP via Getty Images).

Foto de Sergio Rico en las gradas del Parque de Los Príncipes. Foto: FRANCK FIFE/AFP via Getty Images).

Kylian Mbappé con la camiseta del portero Sergio Rico. Foto: FRANCK FIFE/AFP via Getty Images).

Un centro de Vitinha al segundo poste dio la oportunidad a Ramos de desbloquear las acciones y convertir su sexto gol con la casaca del PSG. El partido transcurrió bajo dominio de los locales, el cual se acrecentó con un penal convertido por Kylian Mbappé cinco minutos después.

𝐀 𝐟𝐚𝐫𝐞𝐰𝐞𝐥𝐥 𝐠𝐨𝐚𝐥! 𝐒𝐞𝐫𝐠𝐢𝐨 𝐑𝐚𝐦𝐨𝐬 𝐬𝐨𝐚𝐫𝐬 𝐭𝐡𝐫𝐨𝐮𝐠𝐡 𝐭𝐡𝐞 𝐚𝐢𝐫 𝐟𝐨𝐫 𝐏𝐒𝐆'𝐬 𝟏-𝟎 𝐥𝐞𝐚𝐝 #𝐋𝐢𝐠𝐮𝐞𝟏 🇫🇷



LIVE NOW on beIN SPORTS 📺 pic.twitter.com/Xik3NicFZd— beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) June 3, 2023

𝐖𝐇𝐎 𝐄𝐋𝐒𝐄? ⚽🔥 𝐌𝐛𝐚𝐩𝐩𝐞́ 𝐬𝐜𝐨𝐫𝐞𝐬 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐭𝐡𝐞 𝐩𝐞𝐧𝐚𝐥𝐭𝐲 𝐬𝐩𝐨𝐭 𝐟𝐨𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝟐-𝟎 𝐥𝐞𝐚𝐝 𝐚𝐧𝐝 𝐜𝐞𝐥𝐞𝐛𝐫𝐚𝐭𝐞𝐬 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐒𝐞𝐫𝐠𝐢𝐨 𝐑𝐢𝐜𝐨'𝐬 𝐣𝐞𝐫𝐬𝐞𝐲 #𝐋𝐢𝐠𝐮𝐞𝟏 🇫🇷



LIVE NOW on beIN SPORTS 📺 pic.twitter.com/tOvH3JggCo— beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) June 3, 2023

Al 24′, un error de pases entre defensores y portero en una salida desde el área del conjunto parisino, ocasionó el descuento del Clermont en las botas de Johan Gastien. Grejohn Kyei, a quien le habían anulado un gol por una mano en los primeros cinco minutos de encuentro, falló una pena máxima al 37, pero en los últimos segundos de la primera mitad empató las acciones. ¡DESCUENTA EL CLERMONT! 😱



Johan Gastien aprovecha el error de Marco Verratti y acerca a los visitantes 👀



🍿 No te pierdas el PSG vs. Clermont en vivo por beIN SPORTS Ñ.#Ligue1 🇫🇷 #PSGCF63 pic.twitter.com/9LPojjixzp— beIN SPORTS Español (@ESbeINSPORTS) June 3, 2023 ¡EMPATÓ EL CLERMONT! 😳



Mehdi Zeffane iguala las acciones en la última del primer tiempo 🫣



🍿 No te pierdas el PSG vs. Clermont en vivo por beIN SPORTS Ñ.#Ligue1 🇫🇷 #PSGCF63 pic.twitter.com/z9SKuI8CKo— beIN SPORTS Español (@ESbeINSPORTS) June 3, 2023

Messi la mandó a volar

Empezando el segundo tiempo, ‘La Pulga’ tuvo en sus botas una ocasión clara dentro del área con la que pudo haber convertido su último gol con el PSG. En una jugada en la que Kylian Mbappé corrió a banda abierta, este centró al medio para el argentino, quien controló, se perfiló, pero su remate de zurda tuvo exceso de colocación y se marchó por arriba del arco. ¡LA QUE SE PERDIÓ MESSI! 😱



Pase quirúrgico de Kylian Mbappé que Messi no logra convertir en gol 😳



🍿 No te pierdas el PSG vs. Clermont en vivo por beIN SPORTS Ñ.#Ligue1 🇫🇷 #PSGCF63 pic.twitter.com/aSXGz5uXc2— beIN SPORTS Español (@ESbeINSPORTS) June 3, 2023

Cinco minutos después, al 58′, creó peligro nuevamente con un disparo raso al primer poste que fue detenido por el portero del conjunto visitante. Al 63′, nuevamente Grejohn Kyei figuraría para su equipo y aguaría la despedida de Ramos y Messi con un gol dentro del área tras rematar un centro que se coló por la esquina inferior derecha. ¡OTRO DEL CLERMONT! 🤯



Los visitantes voltean el resultado y se ponen por delante con el gol de Grejohn Kyei 👀



🍿 No te pierdas el PSG vs. Clermont en vivo por beIN SPORTS Ñ.#Ligue1 🇫🇷 #PSGCF63 pic.twitter.com/Rlk9PWNGW0— beIN SPORTS Español (@ESbeINSPORTS) June 3, 2023

El destino quiso que una de las últimas jugadas del encuentro estuviera bajo las botas de Messi, quien gozó de un tiro libre similar al del primer tiempo. El argentino enfiló al arco con su usual técnica de disparo, pero no pudo superar al meta rival y se despide sin anotación y con derrota en sus últimos 90 minutos. El PSG terminó perdiendo un encuentro que estaba ganando 2-0.

Sigue leyendo:

· PSG anuncia salida de Lionel Messi: “La aventura llega a su fin”

· Operación limpieza en el PSG: Sergio Ramos anuncia su salida

· En caso de ser fichado por el Inter Miami, Messi podría hacer su debut contra el Cruz Azul

**