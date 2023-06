Dennis Rodman revela en su libro detalles de su ajetreada vida íntima: “Eran tantas mujeres que se convirtió en un trabajo”

La figura que rodea al mítico exjugador de Chicago Bulls, Dennis Rodman, suele estar inmersa en polémica y en su nuevo libro autobiográfico llamado “I Should Be Dead By Now: The Wild and Crazy Times of the NBA Greatest Rebounder” (‘Debería estar muerto por ahora: los tiempos salvajes y locos del mejor reboteador de la NBA’), este narra detalles de su vida íntima.

Rodman narra con detalle situaciones que vivió durante sus controversiales es y conocidos por muchos, encuentros sexuales. Aunque también abre un poco su corazón comentando cómo vivió su romance con la protagonistas de ‘Los vigilantes de la playa’, Carmen Electra.

‘El Gusano’, como también se le conoce, tuvo gran éxito dentro de las canchas, pero fuera de ellas también daba de qué hablar y era habitual verlo involucrado en fiestas. En el libro, Rodman manifestó haber entrado en una especie de círculo vicioso en la que conocía a una mujer por día. “No sé qué fue. Tal vez fue porque, en ese momento de mi vida, estaba teniendo sexo con muchas mujeres diferentes. Tantas que, a veces, se convirtió en un trabajo”.

No obstante, a la vida del ala-pívot llegaría el amor de la forma más genuina cuando conoció a la actriz. “Con Carmen era diferente. Fue agradable estar con alguien esperando el momento adecuado, el lugar adecuado, el momento adecuado”.

Rodman puso en perspectiva como se dio una de sus primeras citas “¿De verdad vives aquí?”, preguntó Carmen la primera vez que la llevó a su casa. “Sí”, respondió. “Fuimos a comer sushi, volvimos a casa, nos acostamos en la cama y nos miramos y hablamos, hablamos, hablamos. Ella estuvo allí cuatro o cinco días, durmiendo en mi casa, en mi cama, y nunca hicimos el amor. Fue algo irreal”, se lee en un tramo del libro.

La exestrella de los Pistons también reveló una aparatosa lesión sufrida durante un tórrido encuentro sexual y que llegó a parecer en más de una ocasión. “Fue en Dallas, mi novia de entonces y yo hacíamos de todo y ella me dijo: ‘camina hacia el extremo del barco, quiero que vengas corriendo y saltes en mi coñ…’ A mí me pareció genial, así que corrí, me lancé sobre ella y de repente… iOh, sangre por todas partes”, inició.

“Una chica blanca con sangre por todas partes. ¡Ella gritó, ‘Oh, Dios mío, él está muerto, está muerto! ¡Lo he matado! Yo le dije: ‘No, cariño, me acabo de romper el pene”, agregó el exjugador de 62 años.

Dennis Rodman además de jugar en los Pistons, formó parte de aquel mítico equipo de los Chicago Bulls con Michael Jordan y Scottie Pippen. Cinco anillos de la NBA acreditan su gran legado. (89 y 90 con los ‘Bad Boys’ de los Pistons y 96, 97 y 98 con los Bulls de Jordan).

‘El Gusano’ es considerado a día de hoy uno de los mejores reboteadores de la historia de la Liga (siete veces máximo reboteador del 92 al 97 de forma consecutiva), siendo incluido siete veces en el mejor quinteto defensivo de la NBA. Miembro del prestigioso Basketball Hall Of Fame desde 2011.

