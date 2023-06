Tras un año sin ver a su papá, la hija de Natti Natasha se reencontró Raphy Pina en prisión

Ya se cumplió un año desde que Rafael Pina, mejor conocido como Raphy Pina, fue sentenciado a prisión por ser encontrado culpable de porte ilícito de armas. Justo este fin de semana, Vida Isabelle, la hija de 2 años de Natti Natasha y el productor musical se reencontró con él en la cárcel.

A través del perfil Instagram que tienen para la pequeña anunciaron que ella y los hijos mayores del empresario lograron verlo el sábado 3 de junio.

La noticia fue difundida acompañada de una foto de Vida junto a la intérprete de ‘Algarete’ en la que se observan en el interior de un vehículo lanzando un beso, una fotografía que habría sido realizada el día que lo visitaron.

“Aquí mi Ma y yo le mandamos un besito a todos y le dejamos saber que luego de un año, tanto yo como mis hermanos y Ma’ pudimos tener contacto con PA y nos besamos, abrazamos, reímos y jugamos. GaD me dijo Dime, Dime, Dime“, fue el texto con el que acompañaron la imagen de la niña de 2 años con su madre.

El ‘post’ en la red social de la camarita hizo que muchos internautas reaccionaran enviando mensajes de apoyo para la pequeña, para Natti y para Pina.

“Ay Vidita, tan bella, tu papi pronto estará contigo con el favor de Dios”; “Extrañamos tanto a Rafi y sus ocurrencias. Que pronto vuelva a reunirse con todos. Fuerzas, Los amamos FLIA”; “Lo más grande es que siempre le tuviste presente a su papá, ¡¡no importa lo demás!! Saludos desde Uruguay”; “Qué bendición, el mejor regalo para Vida, volver a abrazarlo”; “Ya pronto, no desesperen. Dios tiene el control”; “Qué alegría muñequita hermosa!!! Que Feliz estoy por ti” y “Waooo que bueno, me alegro muchísimo por ustedes. Ya me imagino la felicidad y la emocion que sintieron todos. Que Dios los colme de infinitas bendiciones”, son algunos de los miles de comentarios que se logran leer en la publiacción que ya tiene casi 200 mil ‘likes’.

