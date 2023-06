Natti Natasha revela detalles de lo que ha vivido tras la detención de Raphy Pina

La cantante dominicana Natti Natasha está atravesando una difícil situación desde que su prometido, el productor musical Rafael Pina, mejor conocido como Raphy Pina, está en prisión cumpliendo una condena tras ser encontrado culpable de posesión ilegal de armas.

Recientemente abrió su corazón y mostró su lado más vulnerable en los Latin American Music Awards 2023, donde estrenó la canción ‘La Falta Que Me Haces’ al cantarla en el escenario descalza y visiblemente emocionada.

En una entrevista con la revista ‘People En Español’, Natti dio detalles de cómo ha sido su vida desde que Raphy está tras las rejas y sobre cómo se sintió al cantar la dolorosa canción en vivo.

“Dije: ‘No sé si me voy a poner a llorar en el mismo medio de la canción, pero voy a hacer esto’. Un momento que para muchos fue un momento vulnerable de Natti, para mí fue un momento de empoderamiento”, confesó a la revista sobre el momento en que interpretó el tema en los Latin AMA’s.

La intérprete de ‘Dutty Love’ aseguró que le ha darse fuerzas a sí misma y se enorgullece de cómo ha logrado sacar adelante a su hija Vida Isabelle, de 2 años, y su carrera musical con su pareja ausente.

“Me enorgullece la fuerza que me he dado yo misma, me enorgullece que he sacado una sonrisa cuando quizás en un momento decía: ‘Dios mío, ¿cómo voy a hacer esto?’”, comentó.

Natti resaltó que la situación ha hecho crecer y aprender de ella misma pues le toca sola darse ánimo en la vida personal y profesional.

“Fue un reto, pero me ha hecho crecer, aprender de mí misma. Nunca lo había hecho sola, pero ahora me toca sola, me toca darme a mí misma ánimo. Antes de un show íbamos él y yo, y él era quien me acompañaba y me decía: ‘You can do this’ [Tú puedes hacerlo]. Quizás ahora yo me lo tengo que imaginar: ‘Él, en este momento, me diría esto, y yo sé que ambos queremos este resultado, así que déjame hacerlo’”, explicó.

Asimismo, detalló que convive frecuentemente con los hijos mayores del productor musical, quienes también han sido de gran apoyo para ella.

“Siempre nos comunicamos, siempre compartimos. Ellos han apoyado mucho. Somos una familia muy unida. Ellos aman a su padre y tienen mucha fe. Su papá los preparó muy bien para muchos procesos y para ser unos chicos tan jóvenes, han sido muy positivos”, afirmó Natti Natasha.

Vida Isabelle es su fortaleza

Según contó a ‘People En Español’, la pequeña producto de su relación con Pina, es su más grande motivación y alegría cada día.

“Ella me despierta, ella es mi reloj, mi alarma, me da besos, me abraza para despertarme o me jala el pelo. Bajamos, desayunamos. Luego la baño, la llevo al patio para que coja brisa, sienta la naturaleza, conecte, jugamos afuera. Me gusta tenerla cerca, me encanta dormir con ella, despertarme con ella”, contó sobre su rutina con la pequeña.

Con la niña, sus padres y una prima la ayudan para que ella pueda cumplir sus compromisos laborales. Según reveló, sus progenitores se mudaron en diciembre de República Dominicana a Estados Unidos para poder apoyarla.

Cómo se comunica con Raphy Pina

Natti Natasha reveló que se comunica con Raphy Pina dentro de lo posible pues está en prisión, pero se han adaptado a los emails y eventuales llamadas.

“Dentro de lo limitado, la comunicación es libre, nos hemos acostumbrado a la rutina de los emails. Lo visualizo más como las cartas de los tiempos de antes para que sea más romántico, y es un lado que no habíamos experimentado el uno del otro”, expresó.

