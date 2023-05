Natti Natasha incendió Miami con su perreo hasta el suelo en el afterparty de Sugar Factory

La dominicana Natti Natasha se suma otro logro como ya se había dicho. Un restaurante a sociedad con la cadena Sugar Factory. Después de todo el festejo del mismo, se fue a la reconocida discoteca Live de Miami, donde perreó hasta llegar al suelo. Natti Natasha cantando y bailando “Dura remix” en su concierto en “Liv Miami.”

pic.twitter.com/bLCCZebMol — Natti Natasha España 💄 (@nattinatspain) May 12, 2023

Al ritmo de “Sin Pijama” y muchos otros de sus grandes éxitos, Natti Natasha tomó un trago de una de sus botellas de su bebida siganture Rosé All Day by Tasha. Para después darle a sus fans y a los presentes de la noche una buena sesión de perreo intenso. Natti Natasha anoche en LIVE NIGHT CLUB. pic.twitter.com/8dsMvXvlu4— Natti Natasha Reports (@NattiNatReports) May 12, 2023 View this post on Instagram A post shared by Natti Natasha (@natti_x_rd)

La reguetonera vestía unos cargo pants y un top negro muy cortito. El dueño de esta discoteca es justo uno de los grandes empresarios de Florida y socio de Natti Natasha. Se trata de David Grutman. Con el que Bad Bunny también tiene un restaurante cerca llamado Nobu. View this post on Instagram A post shared by Groot Hospitality (@groothospitality)

Natti Natasha abre Sugar Factory Firestone

A la inauguración de su negocio, la cantante de género urbano llegó junto con algunos colegas y amigos de la música que la acompañaron en el festejo: Lele Pons y Guaynaa, Francisca, Rodner Figueroa y Zuleyka Rivera, entre muchos más. View this post on Instagram A post shared by Natti Natasha Mexico (@teamnattimexico)

El restaurante está ubicado en 1575 Alton Rd. Miami Beach, FL. 33139. Pueden obtener más información en la página web del mismo. No hay duda que, Natti Natasha es una de las latinas que pone el nombre de la mujer muy por lo alto. Quien quiere que le prepare un trago de @tasha_wines 👀 pic.twitter.com/ADBuXZrCSJ— NATTI NATASHA 💄 (@NattiNatasha) May 12, 2023

