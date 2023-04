Jacky Bracamontes e Ivy Queen se unen para celebrar a Natti Natasha y Thalia en Billboard Mujeres Latinas en la Música

Suena poco probable pero para nuestra buena noticia es una realidad. “La Caballota” Ivy Queen llevará todos los homenajes que le han hecho este año a otro nivel. Conducirá junto a la mexicana Jacky Bracamontes los próximos Billboard Mujeres Latinas donde recibirán homenajes Natti Natasha, Evaluna Montaner, Ana Gabriel y Thalia entre muchas más.

Billboard y Telemundo anunciaron que el ícono de la música latina Ivy Queen y la actriz y presentadora de televisión mexicana Jacqueline Bracamontes serán las anfitrionas del evento inaugural de Billboard Mujeres Latinas en la Música que tendrá lugar en Miami el 6 de mayo y que se podrá ver a través de la cadena televisiva. Las mujeres que serán reconocidas este año: Ana Gabriel, Emilia, Evaluna, Goyo, Natti Natasha y Thalia.

Por supuesto harán shows en vivo y varias sorpresas que los dejarán sin palabras. La cantautora mexicana nominada al Grammy Ana Gabriel, quien será reconocida como la Leyenda Viviente. Con más de dos docenas de álbumes, Gabriel ha dado serenatas a los fanáticos durante casi cinco décadas con éxitos en las listas de éxitos de géneros cruzados, incluidos 20 Top 10 Hits y 6 No. 1 Hits en la lista Billboard Hot Latin Songs. View this post on Instagram A post shared by @anagabrieloficial

La cantante y rapera afrocolombiana Goyo, reconocida como parte del trío ChocQuibTown, debutó con su primer álbum en solitario “En Letra de Otro” en 2022 junto con un documental de HBO que destaca su trabajo que desafía el género.

Actriz y artista de grabación venezolana Evaluna cuyas canciones “Indigo” y “Machu Picchu” llegaron a la lista Billboard Global 200 en 2021. View this post on Instagram A post shared by Evaluna Montaner de Echeverry (@evaluna)

Emilia, la superestrella del pop urbano argentino, que lanzó su álbum debut como solista llamado Tú crees en mi? en 2022 que contó con sus éxitos “intoxicao” y “cuatro veinte”. Emilia ha colocado 5 canciones en el Billboard Argentina Hot 100, más recientemente ganando su puesto número 1 con “En La Intimidad” junto a Callejero Fino y Big One durante 5 semanas consecutivas desde su lanzamiento.

Natti Natasha y Thalia recibirán menciones especiales

Impactando la cultura en todo el mundo, el fenómeno dominicano multiplatino Natti Natasha siempre sube la temperatura. Con más de 23 000 millones de reproducciones y más de 16 000 millones de visualizaciones de su catálogo en YouTube es la artista latina con más Top 10 en Latin Rhythm Airplay de Billboard y ha obtenido diez números 1 en las listas de Billboard. Junto con la música, fue productora ejecutiva de su propia serie original de YouTube, protagonizó su propia serie documental de Amazon Prime y se convirtió en la primera artista latina en lanzar su propia marca de vino espumoso, TASHA.

Conocida como la “Reina del pop latino”, la galardonada cantante mexicana Thalia es una de las artistas de música latina con mayores ventas de todos los tiempos. Ostenta el título de artista mexicana con más vistas en YouTube y su último álbum, “desAMORfosis” rompió récords de ventas alcanzando el #1 en “Latin Pop” de Amazon y “Latin Music”, #1 en ventas físicas en México por dos años consecutivos. semanas, así como #1 en ventas digitales de álbumes latinos en iTunes. View this post on Instagram A post shared by Thalia (@thalia)

