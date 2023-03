Natti Natasha usa top mínimo y anuncia presentación en el Miche Fest de Chicago

La dominicana Natti Natasha dirá presente en la quinta edición del Miche Fest Chicago, donde toda la familia celebrará al ritmo de la música con un cartel de artistas latinos impresionantes comenzando por la intérprete de “Sin Pijama” y “La Mejor Versión de Mí”.

A Natti Natasha se le unirán Elvis Crespo, Prince Royce, Gerardo Ortiz, R.K.M & KEN-Y, Banda Los Recoditos, DAAZ, Noriel, Grupo Kual, Grupo Vanguardia, Lilo Bermudez, Banda La Organización y Alex Lora y El Tri en la tarima de El Festival Latino de Chicago.

Lo más impresionante que tiene este festival es que se pasea por los distintos géneros latinos. Van invitados desde el rock más estridente hasta el perreo intenso de “la Dura de las Duras”, y cantante de género urbano, Natti Natasha. El evento se llevará a cabo en el Harrison Park en Pilsen, Chicago este 24 y 25 de junio. View this post on Instagram A post shared by Miche Fest 2023 (@chimicheladafest)

La selección de DJ locales está muy bien curada y es una de las partes preferidas de los asistentes al Miche Fest, donde también se podrá disfrutar de micheladas y comida. Algunos exponentes detrás de los discos son: Miriam, King Inesse, MO MAMI, Karennoid, DJ Zel, DJ La Queen, Mamicana, CEDEÑO y DJ Squadooble.

El festival durará dos días. Su objetivo es unir a la familia y amigos de todas las edades al tiempo que se celebra la música latina como parte de nuestra idiosincrasia. Es un punto de encuentro para la comunidad hispana donde justamente la pareja de Raphy Pina, Natti, dirá presente.

Natti Natasha apoya a República Dominicana

Como buena “domi”, la mamá de Vida Isabelle se puso su camiseta de la selección de su país y se fue a apoyarlos en el Clásico Mundial de Béisbol. Otra de las dominicanas famosas que también dijo presente en el evento deportivo fue la estrella del show de Univision “El Gordo Y La Flaca”, Clarissa Molina.

La también modelo lanzó la bola para dar inicio al juego entre República Dominicana y Puerto Rico. Mismo al que también fueron Marc Anthony con su esposa Nadia Ferreira. A su lado estaba, Daddy Yankee. Los tres bailaron, rieron y gozaron mucho celebrando al equipo boricua. View this post on Instagram A post shared by Lo Sé Todo (@losetodotv)

Natti Natasha no celebró el triunfo de República Dominicana, pero sí anunció desde ya que estará en junio en el Miche Fest para calentar la tarima con su perreo intenso y su muy buen energía. Por ahora les dejamos su último tema y videoclip llamado “To’ Esto Es Tuyo”, mismo que acumulaba hasta el momento de cierre de esta nota con más de 6 millones de reproducciones en Youtube.

Sigue leyendo:

–La Materialista llama “cacona” a la hija de Natti Natasha en LCDLF 3 y luego se disculpa

–Natti Natasha podría recibir a Raphy Pina en casa muy pronto

–De rodillas, Natti Natasha menea su retaguardia usando pantalones brillantes

–Natti Natasha pone en su lugar a quienes la tachan de infiel: “Yo no soy como tú”

–Natti Natasha se forra en cuero y corre en NASCAR con un Camaro